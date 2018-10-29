Rusya: Suriye zirvesinin sonuÃ§larÄ±ndan memnunuz

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Sergey VerÅŸinin: Rusya, TÃ¼rkiye, Almanya ve Fransa liderlerinin bir araya geldiÄŸi zirvenin sonuÃ§larÄ±ndan memnunuz.

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Sergey VerÅŸinin, Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa'nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Ä°stanbul'da düzenlenen zirvenin, Suriye'deki barÄ±ÅŸ süreci için iyi bir adÄ±m olduÄŸunu ileri sürdü ve Moskova'nÄ±n sonuçlardan memnun kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Diplomat, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderlerinin ilk kez bu formatta bir araya geldiÄŸi zirvenin sonuçlarÄ±ndan memnunuz. BildiÄŸiniz gibi, bu zirve öncelikle Suriye'deki güvenilir ve uzun vadeli barÄ±ÅŸ sürecinin saÄŸlanmasÄ±na yönelik hedeflere özel gerçekleÅŸti ve biz bu zirvenin bu anlamda ileriye doÄŸru atÄ±lmÄ±ÅŸ iyi bir adÄ±m olduÄŸunu düÅŸünüyoruz” dedi.

Suriye barÄ±ÅŸ sürecine iliÅŸkin düzenlenen dörtlü zirve, Cumartesi günü Ä°stanbul'da CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸti. (DHA)

DÃ¶rtlÃ¼ zirve sona erdi: PazarlÄ±ÄŸÄ±n yeni adÄ± â€˜siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mâ€™

Arap basÄ±nÄ±nda dÃ¶rtlÃ¼ Suriye zirvesi

www.evrensel.net