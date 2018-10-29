78â€™ KuÅŸaÄŸÄ±â€™nÄ±n BalÄ±kesir buluÅŸmasÄ±

BalÄ±kesir 78 KuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n mÃ¼cadelesinde yer alanlar 40 yÄ±l sonra bir araya geldi. DÃ¼zenlenen etkinlikte birlikte mÃ¼cadele vurgusu Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±.

C.Saffet YILMAZ

BalÄ±kesir

BalÄ±kesir 78 kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n mücadelesi içerisinde yer alanlar, FotoÄŸraf ve AnÄ± PaylaÅŸÄ±m Grubu’nun düzenlediÄŸi gecede BalÄ±kesir Asya Oteli’nde bir araya geldi.

BalÄ±kesir Üniversitesi Turizm Ä°ÅŸletmecilik Yüksek Okulu (BTÄ°YO) ve Necati Bey EÄŸitim Fakültesi’nde öÄŸrenim gördükleri dönemde gençlik mücadelesinin içinde yer alanlar 40 yÄ±l sonra BalÄ±kesir’de buluÅŸtu. 80 öncesi ve devamÄ±nda mücadele vermiÅŸ dönemin genç kuÅŸaklarÄ± günümüzde farklÄ± il ve bölgelerde yaÅŸamlarÄ±nÄ± sürdürürken, sosyal medya üzerinden oluÅŸturduklarÄ± BalÄ±kesir 78 KuÅŸaÄŸÄ± FotoÄŸraf ve AnÄ± PaylaÅŸÄ±m Grubu ile buluÅŸtuklarÄ± toplantÄ± BalÄ±kesir Asya Oteli salonunda gerçekleÅŸti.

BuluÅŸmada konuÅŸan Nazif ÇÄ±nar ve Recep Sosyal 78 KuÅŸaÄŸÄ±’nÄ±n gerici ve faÅŸist çevrelere karÅŸÄ± vermiÅŸ olduÄŸu eÅŸitlik, özgürlük ve demokrasi mücadelesi ile Türkiye siyasi tarihine damga vurduÄŸuna dikkat çekti. Türkiye tarihinin daha önce böylesi kitlesel ve kararlÄ± bir mücadeleye tanÄ±klÄ±k etmediÄŸi ve BalÄ±kesir 78’liler KuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n da bu kararlÄ± mücadelede yer aldÄ±ÄŸÄ±na ve birçok arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n bedeller ödediÄŸine deÄŸinilen konuÅŸmalarda, geçmiÅŸte birbirlerine farklÄ± yaklaÅŸan birçok siyasi görüÅŸe mensup kiÅŸilerin 40 yÄ±l sonra bir araya gelmesinin gelinen son süreçte çok daha bir anlam kazandÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapÄ±ldÄ±.

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