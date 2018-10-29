KadÄ±n Muhtar AdayÄ± Destekleme Grubu seÃ§im Ã¶ncesi anket dÃ¼zenledi

Pendik'te kadÄ±n Muhtar AdayÄ± Nermin Nas ve KadÄ±n Muhtar AdayÄ± Destekleme Grubu anket Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Ankete gÃ¶re en Ã¶nemli sorun iÅŸsizlik...

Cemil MÜFTÜOÄžLU

Pendik

Pendik KavakpÄ±nar Mahallesi’nde KadÄ±n Muhtar AdayÄ± Destekleme Grubu tarafÄ±ndan geçen hafta mahallelinin ülke ve mahalle gündemine dair görüÅŸlerinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bir anket çalÄ±ÅŸmasÄ± gerçekleÅŸtirildi. Ankete katÄ±lanlarÄ±n yüzde 70’ini kadÄ±nlar oluÅŸturdu.

Pazar giriÅŸine kurulan stantta yapÄ±lan ankette birçok mahalleli kadÄ±n ve erkekle yüz yüze görüÅŸülüp, katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n sözlü yorumlarÄ± dinlenirken; ekonomik gidiÅŸatÄ±n halk üzerindeki olumsuz etkisi anket sonuçlarÄ±na ve anket katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n sözlü taleplerine yansÄ±dÄ±.

Ankete ortaokulda okuyan kÄ±zÄ± ile birlikte katÄ±lan ve kendini saÄŸcÄ± olarak tanÄ±mlayan bir iÅŸçi hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±, eÄŸitim sistemi ve belediyeye dair tepkisini dile getirdi. “KadÄ±n bir muhtar adaya nasÄ±l bakÄ±yorsunuz?” sorusuna kadÄ±nlar da erkekler de sÄ±cak baktÄ±klarÄ± cevabÄ±nÄ± verdi. Bu durum anket sonuçlarÄ±na da yansÄ±dÄ±.

ANKET KATILIMCILARINA GÖRE EN ÖNEMLÄ° SORUN Ä°ÅžSÄ°ZÄ°LÄ°K

Anket sonuçlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdiÄŸimizde ise ÅŸu sonuç ortaya çÄ±ktÄ±: Ankete katÄ±lanlarÄ±nÄ± 70’i kadÄ±n, kadÄ±nlarÄ±n yüzde 61’i ev emekçisi, yüzde 63’ü ilkokul mezunu. “Mahallenin en önemli sorunu nedir?” sorusuna gelen cevaplarÄ±n yüzde 38’i iÅŸsizlik, yüzde 34’ü uyuÅŸturucu ve çeteleÅŸme, yüzde 19’u ulaÅŸÄ±m, yüzde 7’si eÄŸitim cevabÄ±nÄ± verdi. Hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve zamlarÄ±n etkisine dair gelen cevaplarda ise ankete katÄ±lanlarÄ±n yüzde 95’i çok etkilendiÄŸini söyledi. Sosyal yardÄ±mlarÄ±n mahallede gerçek ihtiyaç sahiplerine daÄŸÄ±tÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyenler yüzde 94 oranÄ±ndayÄ±. DiÄŸer sorular ve yanÄ±tlar ise ÅŸöyle devam etti:

â– Sizce kadÄ±nlar mahallede en çok neye ihtiyaç duyuyor?: Yüzde 22 kreÅŸ, yüzde 33 aile saÄŸlÄ±ÄŸÄ± merkezi, yüzde 13 sokak aydÄ±nlatmasÄ±, yüzde 30 etüt merkezi.

â– MuhtarlÄ±ÄŸÄ±n çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± denetleyebiliyor ve bilgi alabiliyor musunuz?: Yüzde 93 hayÄ±r.

â– Mahalle muhtarÄ±nÄ±n kadÄ±n olmasÄ±nÄ± ister misiniz?: KadÄ±nlarÄ±n yüzde 93’ü evet cevabÄ±nÄ± vermiÅŸ. Bu oran erkekler arasÄ±nda da yaklaÅŸÄ±k yüzde 93.

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