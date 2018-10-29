ErdoÄŸanâ€™Ä± Almanyaâ€™da protesto eden gazeteci sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilebilir

Almanyaâ€™da 'Gazetecilere Ã–zgÃ¼rlÃ¼k' yazÄ±lÄ± bir tiÅŸÃ¶rt giyerek ErdoÄŸanâ€™Ä± protesto eden gazeteci Adil Yigit ocak ayÄ±nda sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilebilir

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Berlin ziyareti sÄ±rasÄ±nda Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'le düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda "Gazetecilere Özgürlük" yazÄ±lÄ± bir tiÅŸört giyerek protesto gösterisi düzenleyen Hamburglu gazeteci Adil YiÄŸit'in Almanya'daki oturma izninin uzatÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DW Türkçe’ye röportaj veren YiÄŸit, “36 yÄ±ldÄ±r Hamburg'ta yaÅŸÄ±yorum. 2014'e kadar mülteci pasaportum vardÄ±. MayÄ±s 2013'de ise Ä°stanbul'da Gezi olaylarÄ± baÅŸlayÄ±nca birçok insan gibi ben de heyecanlandÄ±m. YabancÄ±lar Dairesi'ne gittim ve mülteci pasaportumu verdim. Türkiye’ye gitmek için de Türk pasaportu aldÄ±m. Mülteci pasaportumdaki üç yÄ±llÄ±k oturma iznim yeni pasaportuma aktarÄ±ldÄ±. Pasaportumdaki üç yÄ±llÄ±k oturma iznim sona erdiÄŸi sÄ±ralarda Hamburg'daki G20 zirvesine akredite olmuÅŸtum. Ancak 38 gazeteci ile birlikte akreditasyonum iptal edildi. Ve bu olaydan sonra, Nisan 2017’den sonra oturma iznimi üçer ay uzattÄ±lar. GeçmiÅŸte biraz siyasi faaliyetlerim olduÄŸu için duyarlÄ± davranÄ±lÄ±yor. OlayÄ±n arka planÄ± bu. AvukatÄ±mla buna itiraz edeceÄŸiz. YabancÄ±lar Dairesinin ÅŸefi bana 'AvukatÄ±nÄ±zla gelin size bir çözüm bulacaÄŸÄ±z' dedi. Bana tekrar iltica etmem önerildi. Benim buradaki hakkÄ±mÄ± hukukumu engelleyerek, bana üçer aylÄ±k oturum vererek bir yandan da bana iltica et diyorlar. Bir sonuç alamazsam Almanca konuÅŸulan bir baÅŸka ülkeye mi giderim, bilemiyorum ama ben bu saatten sonra Türkiye'ye gidip de herhalde ellerim kollarÄ±m baÄŸlÄ±, 'Buyrun ben geldim, Silivri'yi açÄ±n' diyecek halim yok. Almanya için de artÄ±k bu ayÄ±p. 'Almanya'nÄ±n ayÄ±bÄ± olsun' deyip çekip gitmek zorunda kalacaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.

Eylem sonrasÄ± izninin uzatÄ±lmasÄ± için YabancÄ±lar Dairesi'ne gittiÄŸinde 22 Ocak 2019'a kadar ülkeyi terk etmesinin istendiÄŸini dile getiren YiÄŸit, Almanya'da 36 yÄ±ldÄ±r yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. YiÄŸit, ancak Hamburg'daki YabancÄ±lar Dairesi'nin buna bir çözüm bulacaÄŸÄ± konusunda söz verdiÄŸini de belirtti.

Hamburg merkezli Avrupa PostasÄ± adlÄ± bir haber portalÄ±nÄ± yöneten Adil YiÄŸit, sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmekten endiÅŸe ettiÄŸini ve Türkiye'deki gazetecilerin susturulduÄŸunu ifade etti.

ErdoÄŸan'Ä±n Almanya'ya gerçekleÅŸtirdiÄŸi devlet ziyareti sÄ±rasÄ±nda Berlin'de Merkel'le düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda üzerinde Gazetecilere Özgürlük yazÄ±lÄ± bir tiÅŸört giyen Adil YiÄŸit salondan zorla çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

www.evrensel.net