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FotoÄŸraf: DHA
AdÄ±yaman'da iÅŸ cinayeti: RÃ¶morktan dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
29 Ekim 2018 14:06
AdÄ±yaman'da traktÃ¶rÃ¼n rÃ¶morkundan dÃ¼ÅŸen Suriyeli iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti.
AdÄ±yaman'da merkeze baÄŸlÄ± KayalÄ± köyündeki ambardan nohut yükleyen 24 yaÅŸÄ±ndaki Suriyeli iÅŸçi Ammar Esad, traktörün geri manevra yapmasÄ± sonucu bulunduÄŸu römorktan düÅŸtü.
Traktör ve römork arasÄ±nda kalarak aÄŸÄ±r yaralanan Esad, 112 Acil Servis ekibince kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± AdÄ±yaman Üniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesindeki müdahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.
Traktör sürücüsü Y.A. gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. (AA)
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