GÃ¼rcistanâ€™da seÃ§im sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

GÃ¼rcistan'da dÃ¼zenlenen cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde ilk sonuÃ§lar ikinci tura iÅŸaret ediyor.

Gürcistan’da dün düzenlenen cumhurbaÅŸkanÄ± seçimlerinde ilk sonuçlar açÄ±klandÄ±. Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu, cumhurbaÅŸkanÄ± seçimlerinde sandÄ±klarÄ±n kapanmasÄ±ndan 5 saat sonra ilk resmi sonuçlarÄ± bildirdi.

Sonuçlara göre, hükümetin desteklediÄŸi Salome ZurabiÅŸvili ile eski CumhurbaÅŸkanÄ± Mihail SaakaÅŸvili’nin desteklediÄŸi Grigol VaÅŸadze seçimleri önde götürüyor.

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu BaÅŸkanÄ± Tamar Jvania, düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, ilk sonuçlara göre, Gürcü Hayali Partisinin desteklediÄŸi baÄŸÄ±msÄ±z aday Salome ZurabiÅŸvili’nin yüzde 40,05, Güç Birlik Ä°çinde muhalefet koalisyonunun adayÄ± Grigol VaÅŸadze'nin de yüzde 37,93, muhalefet partisi Avrupali Gürcistan’Ä±n adayÄ± Davit Bakradze'nin ise yüzde 10,83 oy aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Ä°LK SONUÇLAR Ä°KÄ°NCÄ° TURA Ä°ÅžARET EDÄ°YOR

Seçimde ilk turda kazanmak için adaylardan birinin yüzde 50’nin üzerinde oy almasÄ± gerekiyor. SandÄ±klardan çÄ±kan ilk sonuçlar ise seçimin ikinci tura kalacaÄŸÄ±nÄ± gösteriyor.

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jvania'nÄ±n basÄ±n toplantÄ±sÄ±ndan hemen önce basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen Gürcistan Parlamentosu BaÅŸkanÄ± Ä°rakli Kobakhidze de son aldÄ±klarÄ± bilgilere göre seçimlerin ikinci turda ZurabiÅŸvili ile VaÅŸadze arasÄ±nda geçeceÄŸini kaydetti.

Anayasada yapÄ±lan son deÄŸiÅŸikliÄŸe göre cumhurbaÅŸkanÄ±, 2023'ten itibaren parlamento tarafÄ±ndan seçilecek.(AA)

www.evrensel.net