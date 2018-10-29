Rusyaâ€™dan ABDâ€™ye â€˜istikrarÄ± bozmaâ€™ suÃ§lamasÄ±

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, ABD'nin Rusya'yÄ± seÃ§imlere mÃ¼dahale etmekle suÃ§layarak, Rusyaâ€™daki istikrarÄ± bozmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

ABD ile Rusya arasÄ±ndaki gerilim sürüyor. Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, ABD’nin Moskova’yÄ± seçimlere müdahale etmekle suçlayarak, Rusya’daki istikrarÄ± bozmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Rusya Parlamentosu alt kanadÄ± Duma’nÄ±n, UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Komitesi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aleksey Çepa, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±, “Hiç kimseden ekonomik yardÄ±m istemiyoruz” diye yanÄ±tladÄ±.

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Rossiya 1 TV kanalÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Bizim onlara yaklaÅŸÄ±mlarÄ±mÄ±z, 'kuÅŸkuculuk' olarak algÄ±lanmasÄ±n; ortada, 2015 yÄ±lÄ±nda onaylanan ‘Ukrayna’yÄ± desteklemeye yasasÄ±’ adlÄ± bir yasa var. Buna göre, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±’na Rusya’da demokrasinin ilerletilmesi için yÄ±lda 20 milyon dolarlÄ±k bütçe ayrÄ±ldÄ±. Yasada belirtilen ‘Rusya’da demokrasinin ilerletilmesi' ülkenin iç politikasÄ±na müdahale anlamÄ±na geliyor” dedi.

‘KÄ°MSEDEN EKONOMÄ°K YARDIM Ä°STEMÄ°YORUZ’

Rusya Parlamentosu alt kanadÄ± Duma’nÄ±n, UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Komitesi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aleksey Çepa, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±, “Hiç kimseden ekonomik yardÄ±m istemiyoruz” diye yanÄ±tladÄ±. Trump’Ä±n, Rusya’nÄ±n ABD’den ekonomik yardÄ±m istediÄŸine iliÅŸkin açÄ±klamalarÄ±na yanÄ±t veren Çepa, Ria Novosti’ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Hiç kimseden ekonomik yardÄ±m istemiyoruz; ancak, ortak projelere katÄ±lmak isteyenler varsa her zaman memnun oluruz, bu tür projelere açÄ±ÄŸÄ±z. AmerikalÄ±lar ile ortak yürütebileceÄŸimiz çok sayÄ±da proje var” dedi.

Çepa, Rusya ve ABD’nin uzay, Arktik ve petrol iÅŸleme gibi alanlarda iÅŸbirliÄŸi yapabileceÄŸini ekledi.

RUSYA'DAN DÖRTLÜ ZÄ°RVE AÇIKLAMASI

Öte yandan Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sergey VerÅŸinin, Rusya ve Türkiye'nin Almanya ve Fransa ile yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmenin çok önemli olduÄŸunu belirterek ancak bu düzeyde yeni bir görüÅŸme planlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. VerÅŸinin, "Küçük grup üyeleriyle sürekli iletiÅŸim halindeyiz. Åžu an için Rusya ve Türkiye ile Almanya ve Fransa arasÄ±nda yeni bir görüÅŸme planlanmÄ±yor" ifadelerini kullandÄ±. (DIÅž HABERLER)

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