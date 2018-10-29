Merkel: CDU Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olmayacaÄŸÄ±m

Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel lideri olduÄŸu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na bir kez daha aday olmayacak

Alman haber ajansÄ± DPA, CDU’lu kaynaklara dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel’in 18 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan parti genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yeniden aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel de haberi "CDU Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olmayacaÄŸÄ±m. 2021 yÄ±lÄ±nda baÅŸbakan adayÄ± da olmayacaÄŸÄ±m." sözleriyle doÄŸruladÄ±.

DW’nin aktardÄ±ÄŸÄ± habere göre, Alman haber ajansÄ± DPA’nÄ±n parti çevrelerinden edindiÄŸi bilgilere göre, Merkel parti yönetiminin Berlin’de yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa bir kez daha aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Merkel'in CDU'nun Hessen eyaletinde yapÄ±lan seçimlerde oy kaybÄ±na uÄŸramasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa aday olmaktan vazgeçtiÄŸi ifade edildi.

CDU KONGRESÄ° ARALIK AYINDA HAMBURG’TA

Hessen eyaletinde Pazar günü yapÄ±lan seçimlerden CDU sandÄ±ktan birinci parti olarak çÄ±kmasÄ±na raÄŸmen, 2013’e kÄ±yasla 11,3 puan kaybederek oylarÄ±n yüzde 27’sini almÄ±ÅŸtÄ±. CDU'nun eyalet seçimlerindeki oy kaybÄ±, parti içinde huzursuzluk yaratÄ±yor. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 Ekim 2018 15:45

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