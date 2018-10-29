Adli kontrol kÄ±skacÄ± bÃ¼yÃ¼yor: ÃœÃ§ ayda yaklaÅŸÄ±k 17 bin kiÅŸilik artÄ±ÅŸ!

Adli kontol altÄ±nda Temmuz ayÄ±nda 389 bin 497 kiÅŸi varken, bu sayÄ± eylÃ¼l ayÄ±nda 406 bin 451 kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±.

Temmuzda 389 bin 497 kiÅŸi adli kontrol kÄ±skacÄ± altÄ±ndayken bu sayÄ± eylül ayÄ±nda 406 bin 451 kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±.

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ceza ve Tevkifevleri Genel MüdürlüÄŸü Denetimli Serbestlik Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n Eylül 2018 verilerine göre Eylül ayÄ± itibariyle 614 bin 901 kiÅŸi denetimli serbestliÄŸe tabii durumda.

BunlarÄ±n 13 bin 259’u çocuk. Denetimli serbestliÄŸin uygulandÄ±ÄŸÄ± dosya sayÄ±sÄ± 614 bin 901.

Denetimli serbestliÄŸin bir türü olan ‘adli kontrol’ ise haziran 2018 itibariyle 406 bin 451 dosyada uygulanÄ±yor. 489 dosyada ise ‘Hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±’ uygulanÄ±yor. Bir önceki ayda 607 bin 936 kiÅŸi denetimli serbestliÄŸe tabii durumdaydÄ±. BunlarÄ±n 13 bin 79’u çocuktu. Denetimli serbestliÄŸin uygulandÄ±ÄŸÄ± dosya sayÄ±sÄ± 450 bin 503’tü. ‘Adli kontrol’ ise AÄŸustos 2018 itibariyle 398 bin 294 dosyada uygulanÄ±yordu. Temmuz ayÄ±nda ise 597 bin 831 kiÅŸi denetimli serbestliÄŸe tabii durumdaydÄ±. Temmuz ayÄ±nda 389 bin 497 kiÅŸi adli kontrol kÄ±skacÄ± altÄ±ndaydÄ±.

KAÇ ÇEÅžÄ°T DENETÄ°MLÄ° SERBESTLÄ°K TÜRÜ VAR?

442 bin 506 kiÅŸiye uygulanan denetimli serbestlik türleri Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ceza ve Tevkifevleri Genel MüdürlüÄŸü Denetimli Serbestlik Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n sitesinde ÅŸöyle sÄ±ralanÄ±yor: “Adli kontrol, tedavi ve denetimli serbestlik, adli para cezasÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± kamuya yararlÄ± çalÄ±ÅŸma, mükerrirlere özgü denetimli serbestlik, seçenek yaptÄ±rÄ±mlar, belli haklarÄ± kullanmaktan yoksun bÄ±rakÄ±lma, hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ± geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±, erteleme süresinde denetimli serbestlik, etkin piÅŸmanlÄ±k, çocuklarÄ±n denetim altÄ±na alÄ±nmasÄ±, konutta infaz, koÅŸullu salÄ±verilme sonrasÄ± denetimli serbestlik.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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