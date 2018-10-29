Yeni HavalimanÄ±'na 'Ä°stanbul HavalimanÄ±' tabelasÄ± asÄ±ldÄ±

BugÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacak olan Yeni HavalimanÄ±'nÄ±n isim tartÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rerken 'Ä°stanbul HavalimanÄ±' tabelasÄ±nÄ±n asÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼

Bugün açÄ±lÄ±ÅŸÄ± gerçekleÅŸtirilecek olan Ä°stanbul 3. HavalimanÄ±’nÄ±n adÄ± üzerine tartÄ±ÅŸmalar sürerken havalimanÄ±n giriÅŸine Ä°stanbul HavalimanÄ± tabelasÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ± dikkat çekti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n resmi açÄ±lÄ±ÅŸta havalimanÄ±n ismini açÄ±klamasÄ± bekleniyor.

ErdoÄŸan ve pek çok devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla açÄ±lacak olan Ä°stanbul 3. HavalimanÄ±'na THY uçaklarÄ±nÄ±n iniÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± görüldü.

FotoÄŸraf: AA

600 iÅŸçinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, 37 iÅŸçinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± 3. HavalimanÄ±nda bugüne kadar 38 iÅŸçinin iÅŸ cinayetlerinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi tespit edildi. Ä°ÅŸçiler “dev proje”deki sorunlarÄ±n halen devam ettiÄŸini belirtiyor. (HABER MERKEZÄ°)

Ä°stanbul yeni havalimanÄ±nda iÅŸÃ§iler cezaevinde, HÃ¼kÃ¼met ÅŸovda

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, 3. havalimanÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ törenine katÄ±lacak ve burada 29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± Resepsiyonu verecek.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli ve Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener ise 3. havalimanÄ±nda düzenlenecek 29 Ekim resepsiyonuna katÄ±lmayacaklarÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin 95'inci kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kutlanÄ±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 Ekim 2018 12:58

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