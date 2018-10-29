Arap basÄ±nÄ±nda dÃ¶rtlÃ¼ Suriye zirvesi

DÃ¶rtlÃ¼ zirve Arap basÄ±nÄ±nda 'Suriye'de siyasi Ã§Ã¶zÃ¼me onay' ve 'Anayasa komitesinin kurulmasÄ±' baÅŸlÄ±klarÄ± ile Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±.

Yusuf ERTAÅž

Ä°stanbul’da gerçekleÅŸen dörtlü Suriye zirvesini “Bugüne kadar benzeri görülmemiÅŸ” bir zirve olarak deÄŸerlendiren Arap basÄ±nÄ± “Suriye krizinin siyasi olarak çözüme kavuÅŸturulmasÄ±”, “Ä°dlib’deki kÄ±rÄ±lgan ateÅŸkesin güçlendirilmesi” ve“Suriye için yeni bir anayasa hazÄ±rlamakla görevli bir anayasa komitesinin ‘yÄ±l sonundan önce’ kurulmasÄ±” konularÄ±nda anlaÅŸmaya varÄ±lmasÄ±nÄ± öne çÄ±kardÄ±.

BENZERÄ° GÖRÜLMEMÄ°Åž BÄ°R ZÄ°RVE

Ä°lk bakÄ±ÅŸta Arap gazeteleri ve haber sitelerinin dörtlü Ä°stanbul zirvesini “Benzeri görülmemiÅŸ bir zirve” olarak deÄŸerlendirmesi dikkat çekiyor. Rai Al Youm, “Suriye konusunda Ä°stanbul’da düzenlenen bu güne kadar benzeri görülmemiÅŸ Türk-Rus-FransÄ±z-Alman zirvesi Ä°dlib’deki kÄ±rÄ±lgan ateÅŸkesin güçlendirmeyi ve siyasi geçiÅŸ doÄŸrultusunda harekete geçmeyi hedefliyor” diye yazdÄ±.

SURÄ°YE’DE SÄ°YASÄ° ÇÖZÜME ONAY

Arap gazetelerinin birçoÄŸu Suriye’de siyasi çözüme onay verilmesi, Ä°dlib ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±nÄ±n güçlendirilmesi ve Anayasa komitesinin yÄ±l sonundan önce kurulmasÄ± ile ilgili dörtlü Ä°stanbul zirvesinin sonuç bildirgesinde yer alan görüÅŸlerini öne çÄ±kardÄ±. Rusya Alyoum, “Dörtlü zirve, Suriye’de siyasi çözümü onayladÄ± ve Ä°dlib anlaÅŸmasÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullandÄ±. Middle East Online Haber Sitesi zirve haberini “Ä°stanbul zirvesinde Ä°dlib AnlaÅŸmasÄ±’nÄ±n desteklenmesine iliÅŸkin dörtlü anlayÄ±ÅŸ” baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile okurlarÄ±na aktardÄ±. Alkus Al Arabi “Ä°stanbul Zirvesi, Suriye krizinin siyasi olarak çözüme kavuÅŸturulmasÄ± ve yÄ±l sonundan önce bir anayasa komitesinin kurulmasÄ± konusunda anlaÅŸma ile sonuçlandÄ±” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullandÄ±. BirleÅŸik Arap Emirlikleri gazetesi Al Halij, “Ä°stanbul Zirvesi: Suriye ve mülteciler için siyasi bir çözüm” diye yazdÄ±. Emaret Al Youm ise “Dörtlü Ä°stanbul Zirvesi: Suriye'de siyasi çözüm konusunda fikir birliÄŸi” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tercih etti.

ZEMÄ°NDE KARÅžILIÄžI YOK

“Ä°stanbul zirvesinin sÄ±nÄ±rlÄ± sonucu, ev sahibi Türkiye’nin kendi CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n faaliyetlerini vurgulama ve bölgesel konular üzerindeki etkisini gösterme çabasÄ±na dönüÅŸtü” diye yazan Londra merkezli Al Arab gazetesi zirvenin sonucunun sÄ±nÄ±rlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na ve zirveye katÄ±lan güçlerin çeliÅŸkili gündemlere sahip olduÄŸuna dikkat çekti. Gazete, yapÄ±lan açÄ±klamalarÄ±n zeminde karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi. Gazetede “Rusya, Fransa, Almanya ve Türkiye liderleri Cumartesi günü iyimser açÄ±klamalar yaptÄ±lar. Ancak, bu açÄ±klamalarÄ±n, Ä°dlib’deki kÄ±rÄ±lgan ateÅŸkesin güçlendirilmesi ve siyasi bir geçiÅŸe doÄŸru ilerlemenin gerekliliÄŸi konusunda anlaÅŸmaya varÄ±lmasÄ±na raÄŸmen zirvenin arkasÄ±ndaki çatÄ±ÅŸan gündemler nedeni ile zeminde karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± yok” yorumu yapÄ±ldÄ±. Gazete devamla, “Gözlemciler zirvenin sÄ±nÄ±rlÄ± sonuçlarÄ±nÄ±, Rusya’nÄ±n Suriye'deki müdahalesinin sonuçlarÄ±na daha geniÅŸ meÅŸruiyet arayÄ±ÅŸÄ±, ev sahibi Türkiye için ise, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n faaliyetlerine odaklanma ve bölgesel sorunlara etkisini gösterme çabasÄ± olarak deÄŸerlendiriyor” diye yazdÄ±.

SURÄ°YE SAHNESÄ°NDE YOÄžUN SÄ°YASÄ° HAREKETLÄ°LÄ°K

Al Arab Al Jedid gazetesi bölgede devam eden anlaÅŸmazlÄ±klara ve zirvede ABD’nin yokluÄŸuna dikkat çekti. Gazete, “Suriye Ä°stanbul zirvesi: ÇatÄ±ÅŸan anlaÅŸmazlÄ±klar ve ABD’nin yokluÄŸunda anlaÅŸma umudu” baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile okurlarÄ±na aktardÄ±ÄŸÄ± haberde ÅŸu deÄŸerlendirmede bulunuldu: “Suriye sahnesi yoÄŸun bir siyasi hareketlilik içerisinde bulunuyor. Türk, Rus ve FransÄ±z Devlet BaÅŸkanlarÄ± ve Almanya BaÅŸbakanÄ±'nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Ä°stanbul’un ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± dörtlü zirvenin ilk aÅŸamasÄ± Cumartesi günü, Ankara’nÄ±n zirveden Suriye’de siyasi çözüm doÄŸrultusunda bir yol haritasÄ± ilan ederek çÄ±kÄ±lmasÄ± konusundaki çabasÄ±nÄ±n gölgesinde baÅŸladÄ±. Ancak bu, Moskova, Suriye çözümüne uygun mekanizma ve taktiklerle sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸunu söyleyerek farklÄ±lÄ±klarÄ±n önemini azaltmaya çalÄ±ÅŸsa da Rusya ve AvrupalÄ±lar arasÄ±nda görüÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n derinleÅŸmesi ve ABD’nin yokluÄŸu ile çatÄ±ÅŸÄ±yor.”

SURÄ°YE’NÄ°N BÄ°RLÄ°ÄžÄ°NE VE EGEMENLÄ°ÄžÄ°NE BAÄžLILIK

Suriye gazetesi Al Watan zirveden Suriye rejimini memnun eden bir sonucun çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi. Gazete “Ä°stanbul Zirvesi, ‘Suriye'nin birliÄŸine, egemenliÄŸine ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ±lÄ±k’, ‘krize siyasi çözüm dÄ±ÅŸÄ±nda bir alternatif yok’ ve Ä°dlib ile ilgili Soçi anlaÅŸmasÄ±na tam destek ile sonuçlandÄ±” diye yazdÄ±.

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