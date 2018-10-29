Suudi Arabistan BaÅŸsavcÄ±sÄ±, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayeti iÃ§in Ä°stanbul'a geldi

Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± soruÅŸturmasÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye'ye gelen Suudi ArabistanlÄ± baÅŸsavcÄ± , Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Ä°rfan Fidan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± soruÅŸturmasÄ± için Ä°stanbul’a gelen Suudi Arabistan BaÅŸsavcÄ±sÄ± Suud Muceb, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Ä°rfan Fidan ile görüÅŸmek üzere Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na geldi. Muceb, Fidan ile yaklaÅŸÄ±k 1 saat 15 dakika görüÅŸmesinin ardÄ±ndan adliyeden ayrÄ±ldÄ±.

BaÅŸsavcÄ± Muceb, saat 11.00 sÄ±ralarÄ±nda beraberindeki heyet ile birlikte protokol kapÄ±sÄ±ndan adliyeye giriÅŸ yaptÄ±. Suudi BaÅŸsavcÄ± Muceb, BaÅŸsavcÄ± Ä°rfan Fidan ve gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± soruÅŸturmasÄ±nÄ± yürüten BaÅŸsavcÄ±vekili Hasan YÄ±lmaz ile baÅŸsavcÄ±lÄ±k makam odasÄ±nda görüÅŸtü.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Ä°rfan Fidan ile yaklaÅŸÄ±k bir saat 15 dakika görüÅŸen Suudi Arabistan BaÅŸsavcÄ±sÄ± Suud Muceb adliyeden ayrÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 Ekim 2018 12:43

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