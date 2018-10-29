Endonezya'da yolÃ§u uÃ§aÄŸÄ± denize dÃ¼ÅŸtÃ¼

Endonezya'da iÃ§inde 188 kiÅŸi olan bir yolcu uÃ§aÄŸÄ± kalkÄ±ÅŸtan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra denize dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Endonezya’da, içinde 188 kiÅŸinin olduÄŸu yolcu uçaÄŸÄ±nÄ±n denize düÅŸtüÄŸü bildirildi.

Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS), Lion HavayollarÄ±na ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçaÄŸÄ±nÄ±n, baÅŸkent Cakarta’dan Sumatra AdasÄ±’ndaki Pangkal Pinang kentine gitmek üzere kalkÄ±ÅŸ yaptÄ±ktan kÄ±sa bir süre sonra düÅŸtüÄŸünü açÄ±kladÄ±.

Yerel saatle 06.20’de havalanan uçak ile 06.33'te radar baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n kesildiÄŸi, uçaÄŸÄ±n düÅŸtüÄŸü bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildiÄŸi belirtildi.

Endonezya UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ± da, uçakta 181'i yolcu ve 7'si mürettebat olmak üzere toplam 188 kiÅŸinin bulunduÄŸu bilgisini paylaÅŸtÄ±. Arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sürdüÄŸü belirtilen kazayla ilgili can kaybÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin ise henüz bilgi verilmedi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 Ekim 2018 09:34

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