FenerbahÃ§e'de Cocu ile yollar ayrÄ±ldÄ±

AnkaragÃ¼cÃ¼'ne 3-1 yenilen FenerbahÃ§e'de HollandalÄ± teknik direktÃ¶r Phillip Cocu ile yollar ayrÄ±ldÄ±.

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilmesi, sarÄ±-lacivertli taraftarlarÄ±n büyük tepkisine neden oldu. Tribünlerin tamamÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ± dolduran Fenerbahçeli taraftarlarÄ±n bir bölümü, 3-1'lik skorun ardÄ±ndan Ülker StadÄ±'nÄ± terk etmedi.

Hakemin son düdüÄŸünün ardÄ±ndan tribünlerde kalan ve teknik direktör Phillip Cocu gönderilmeden stadÄ± terk etmeyecekleri yönünde tezahüratlar yapan Fenerbahçeli taraftarlar, yönetime çaÄŸrÄ±da bulundu.

YaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat kadar stadÄ± terk etmeyen sarÄ±-lacivertli taraftarlar, Ersun Yanal ve YÄ±lmaz Vural lehine tezahüratlar yaptÄ±.

Kulübün internet sitesinden ve sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, "Futbol A TakÄ±mÄ± teknik direktörümüz Phillip Cocu, bu akÅŸam itibarÄ±yla görevinden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.

Phillip Cocu'nun görevden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±yla büyük sevinç yaÅŸayan sarÄ±-lacivertli futbolseverler, daha sonra stadÄ± terk etti.

Phillip Cocu'nun görevden alÄ±nmasÄ±yla, Spor Toto Süper Lig'de takÄ±m çalÄ±ÅŸtÄ±ran yabancÄ± teknik direktör kalmadÄ±.

ANKARAGÜCÜ DEPLASMANDA 3 GOLLE 3 PUANIN SAHÄ°BÄ° OLDU

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasÄ±nda aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilerek kötü gidiÅŸatÄ±nÄ± sürdürdü.

Ülker StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nÄ± konuk ekip 35. dakikada Ricardo Faty'nin golüyle 1-0 önde kapattÄ±. Ä°kinci yarÄ±da daha fazla topa hakim olan MKE Ankaragücü, 74. dakikada penaltÄ±dan Erdem Özgenç, 77. dakikada da El Kabir'in attÄ±ÄŸÄ± golle durumu 3-0'a getirdi.

Fenerbahçe, 89. dakikada Michael Frey'in ayaÄŸÄ±ndan kazandÄ±ÄŸÄ± golle skoru 3-1 yaparken, müsabakadan puansÄ±z ayrÄ±ldÄ±.

Süper Lig'de üst üste 4. maçÄ±nÄ± da kazanamayan Fenerbahçe, 9 puanda kaldÄ±. Çaykur Rizespor'un yarÄ±n BeÅŸiktaÅŸ'tan puan almasÄ± durumunda Fenerbahçe, küme düÅŸme hattÄ± olan 16. sÄ±raya gerileyecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'de KadÄ±köy'deki galibiyet hasretini 4 maça çÄ±kardÄ±.

Ligin ilk haftasÄ±nda konuk ettiÄŸi Bursaspor'u 2-1'le geçen sarÄ±-lacivertliler, ardÄ±ndan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 4 iç saha maçÄ±nda da galibiyet elde edemedi.

Ülker StadÄ±'nda son 4 karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Fenerbahçe, Kayserispor ile MKE Ankaragücü'ne yenilip, BeÅŸiktaÅŸ ve Medipol BaÅŸakÅŸehir'le berabere kaldÄ±.

Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcusu Ä°slam Slimani, gördüÄŸü kÄ±rmÄ±zÄ± kart nedeniyle gelecek hafta Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Hakem Hüseyin Göçek'in VAR sistemiyle MKE Ankaragücü lehine verdiÄŸi penaltÄ± kararÄ±na sinirlenen Slimani, yoÄŸun itirazlarda bulundu. Göçek'ten sarÄ± kart gören Slimani, itirazlarÄ±nÄ± sürdürünce 71. dakikada ikinci sarÄ± karttan kÄ±rmÄ±zÄ± kartla saha dÄ±ÅŸÄ±nda kaldÄ±.

Fenerbahçeli taraftarlar, müsabakada takÄ±mlarÄ±na tepki gösterdi.

SarÄ±-lacivertli ekibin aldÄ±ÄŸÄ± kötü sonuçlara raÄŸmen tribünlerin tamamÄ±nÄ± dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, bir kez daha hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±.

MaçÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda MKE Ankaragücü takÄ±mÄ±nÄ± alkÄ±ÅŸlayan taraftarlar, kendi oyuncularÄ±nÄ± ise protesto etti. Fenerbahçeli futbolcular aleyhine tezahüratlar yapan taraftarlar, MKE Ankaragücü'nün her pas yapmasÄ±na da "oley" çekerek destek verdi.

Ankaragücü, maçÄ±n 71. dakikada VAR sisteminin uyarÄ±sÄ±yla penaltÄ± kazandÄ±.

MaçÄ±n 70. dakikasÄ±nda Yassine Benzia'nÄ±n Dja Djedje'yle girdiÄŸi mücadele sonucunda hakem Hüseyin Göçek önce oyunu durdurdu. VAR hakemlerinin uyarÄ±sÄ±yla 1 dakika sonra pozisyonu izleyen Göçek, penaltÄ± kararÄ± verdi.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 72. dakikasÄ±nda Erdem Özgenç'in kullandÄ±ÄŸÄ± penaltÄ±yla MKE Ankaragücü ikinci golünü buldu.

MKE Ankaragücü'nde iki futbolcu ilk yarÄ±nÄ±n sonunda sakatlanarak maça devam edemedi.

BaÅŸkent temsilcisinde ilk yarÄ±nÄ±n uzatma bölümünde YalçÄ±n Ayhan ve Alihan Kubalas sakatlanarak kenara geldi. Maça devam edemeyen iki oyuncunun yerine Ä°smail Kartal, zorunlu olarak Bakary Kone ile Sedat AÄŸçay'Ä± oyuna dahil etti.

Bu iki futbolcunun sakatlÄ±ÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda uzun süre saha içerisinde tedavi görmelerine, Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet tepki gösterdi. (Ä°stanbul/AA)

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