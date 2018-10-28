DemirtaÅŸ: HalkÄ±n arzu ettiÄŸi adaylarÄ± Ã§Ä±karÄ±rsak seÃ§imi kazanÄ±rÄ±z

Selahattin DemirtaÅŸ, 'HalkÄ±n arzu ettiÄŸi adaylar Ã§Ä±karmayÄ± baÅŸarÄ±rsak Ã§ok yÃ¼ksek oylarla seÃ§imi kazanacaÄŸÄ±mÄ±zdan kimsenin kuÅŸkusu olmasÄ±n' dedi.

HDP'nin eski eÅŸ genel baÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ, tutulduÄŸu Edirne F Tipi Cezaevi’nden Medya Haber TV’ye söyleÅŸi verdi. HDP’nin yerel seçime geniÅŸ bir ittifakla girmesi gerektiÄŸini söyleyen DemirtaÅŸ, “Özellikle Kürt partilerle ittifak çerçevesinde farklÄ± siyasi geleneklerden bu kriterlere uygun adaylar ve özellikle muhafazakar tabanÄ±mÄ±zÄ±n temsiliyetini saÄŸlayacak adaylarÄ±mÄ±zÄ±n da mutlaka en güçlü ÅŸekilde listelerde yer almasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyorum” dedi.

‘TÜRKÄ°YE KAPÄ°TALÄ°ZMÄ° ÇÖKME NOKTASINA GELDÄ°’

Gazeteduvar'Ä±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre ekonomik krizi “çöküÅŸün ilk aÅŸamalarÄ±” olarak nitelendiren DemirtaÅŸ, “Çünkü krizin nedenleri çok daha yapÄ±saldÄ±r. Brunson ile ilgili bir mesele deÄŸildir. Türkiye’de üretim durduÄŸu için her alanda dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k arttÄ± ve Türkiye kapitalizmi çökme noktasÄ±na geldi. Toplum bunun etkilerini giderek çok aÄŸÄ±r bir ÅŸekilde yaÅŸayabilir” dedi.

“Bunun doÄŸrudan siyasi yansÄ±malarÄ±nÄ± kestirebilmek güçtür” diyen DemirtaÅŸ, “Ancak hükümetin bugünkü ekonomi politikasÄ± ile krizden çÄ±kamayacaÄŸÄ± kesindir. Muhalefet yeni bir umut ve alternatif sunmazsa krize raÄŸmen AKP varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdürebilir” ifadelerini kullandÄ±.

‘HDP’LÄ°LERE YÖNELÄ°K OPERASYONLAR DOÄžRUDAN SEÇÄ°MLE BAÄžLANTILI’

HDP’lilere yönelik operasyonlarÄ±n seçimle baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸunu söyleyen DemirtaÅŸ, “Temelde halkÄ±n örgütlülüÄŸünü ve iradesini kÄ±rmaya dönüktür. Özellikle her seçim arifesinde seçim çalÄ±ÅŸmasÄ± yürüten kadrolara özel yönelim yapÄ±lmasÄ± da doÄŸrudan seçimle baÄŸlantÄ±lÄ±dÄ±r” diye konuÅŸtu.

YargÄ±yÄ± siyasi davranmakla eleÅŸtiren Selahattin DemirtaÅŸ, “Partimize yönelik yargÄ± kararlarÄ± tamamÄ±yla politiktir. Hukukla alakasÄ± yoktur. Biz tabii ki hukuki mücadelemizi sürdürmeye devam edeceÄŸiz. Ancak belirleyici olacak olan siyasi mücadeledir” dedi.

‘AKP YEREL SEÇÄ°MDEN KAYIPLA ÇIKARSA ERKEN SEÇÄ°M GÜNDEME GELEBÄ°LÄ°R’

Yerel seçimin AKP için önemli olduÄŸunu belirten DemirtaÅŸ, ÅŸöyle devam etti:

“Önümüzdeki yerel seçimler AKP iktidarÄ±nÄ±n bundan sonraki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yokluÄŸunu belirleyecek önemli sonuçlar doÄŸurabilir. AKP seçimden kayÄ±pla çÄ±karsa ülkede erken seçim gündeme gelebilir. HDP açÄ±sÄ±ndan da kayyÄ±m siyasetine ve irade gasbÄ±na karÅŸÄ± halkÄ±n kendi özyönetiminde Ä±srarÄ±nÄ±n ve demokrasiden karar kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n göstergesi olacaktÄ±r.”

‘KAYYIMLA HALKI SANDIKTAN SOÄžUTMAYA ÇALIÅžIYORLAR’

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n “Bu seçimlerde de teröre bulaÅŸmÄ±ÅŸ olanlar sandÄ±ktan çÄ±kacak olurlarsa kayyÄ±m tayinleriyle yolumuza devam edeceÄŸiz” açÄ±klamasÄ± sorulan DemirtaÅŸ, ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

“Bir kez daha halkÄ± kayyumlarla tehdit etmek ve halkÄ±n iradesini yok sayma iradesidir. NasÄ±l olsa seçimden sonra kayyum atanacak diyerek halkÄ± sandÄ±ktan soÄŸutmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Hiç kimsenin bu ÅŸekilde düÅŸünmemesi lazÄ±m. HalkÄ±mÄ±z sandÄ±ÄŸa gidip özgür iradesini yansÄ±tmalÄ±dÄ±r. SonrasÄ±nda da iradesinin arkasÄ±nda duracak bir irade kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± göstermelidir.”

HDP’nin geniÅŸ bir ittifakla adaylar çÄ±karmasÄ± gerektiÄŸini dile getiren DemirtaÅŸ, “Partimiz HDP ciddiyetle seçim hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yürütüyor. En geniÅŸ ittifak ve en demokratik yöntemlerle, gerçekten de halkÄ±n arzu ettiÄŸi adaylar çÄ±karmayÄ± baÅŸarÄ±rsak çok yüksek oylarla seçimi kazanacaÄŸÄ±mÄ±zdan kimsenin kuÅŸkusu olmasÄ±n” dedi.

‘ADAYLARI O YERELÄ°N HALKI BELÄ°RLEMELÄ°’

AdaylarÄ± o bölgede yaÅŸayanlarÄ±n belirlemesi gerektiÄŸini söyleyen DemirtaÅŸ, “Bu anlamda özellikle Kürt partilerle ittifak çerçevesinde farklÄ± siyasi geleneklerden bu kriterlere uygun adaylar ve özellikle muhafazakar tabanÄ±mÄ±zÄ±n temsiliyetini saÄŸlayacak adaylarÄ±mÄ±zÄ±n da mutlaka en güçlü ÅŸekilde listelerde yer almasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyorum” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

‘HÜKÜMETÄ°N ABD'YE EFELENMELERÄ°NÄ°N BOÅž VE KOF OLDUÄžU ORTAYA ÇIKTI’

Türkiye’de yargÄ±lanan ABD’li rahip Andrew Brunson’Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± deÄŸerlendiren DemirtaÅŸ,

“ABD ve Türkiye arasÄ±nda gelinen aÅŸamada yeni bir uzlaÅŸma zeminine doÄŸru gidildiÄŸi görülüyor. ABD özellikle bölgesel düzeyde Türkiye’den beklentilerini daha ciddi ÅŸekilde kabul ettirme avantajÄ±nÄ± yakalamÄ±ÅŸ gibi görünüyor. Yani hükümetin ABD’ye efelenmelerinin boÅŸ ve kof olduÄŸu ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸ oldu. Önümüzdeki dönemde ABD özellikle Suriye’de Türkiye’ye kendi tezlerini daha fazla dayatacak gibi görünüyor. Brunson meselesi sadece bunun küçük bir iÅŸaretiydi.” (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 21:50

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