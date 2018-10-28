TaÅŸ ocaÄŸÄ±na karÅŸÄ± kazandÄ±klarÄ± zaferi ÅŸenlikle kutladÄ±lar

Ä°zmir'in AlaniÃ§i ve GÃ¶ktepe mahallelerinde yaÅŸayan yurttaÅŸlar, taÅŸ ocaÄŸÄ±na karÅŸÄ± kazandÄ±klarÄ± zaferi dÃ¼zenledikleri ÅŸenlikle kutladÄ±lar.

Umut KARAKOYUN

Ä°zmir'in Menemen ilçesi Alaniçi Mahallesi'ne yakÄ±n bir bölgede yapÄ±lmak istenen taÅŸ ocaÄŸÄ± için verilen 'ÇED gerekli deÄŸildir' kararÄ±na karÅŸÄ± açÄ±lan davada, bilirkiÅŸi raporu tamamlandÄ±. Raporda, taÅŸ ocaÄŸÄ±nÄ±n Ä°zmir'in içme suyunun yanÄ± sÄ±ra tarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ± olumsuz ÅŸekilde etkileyeceÄŸi belirtildi. Rapor, mahalle halkÄ±nÄ± sevince boÄŸdu ve ÅŸenlikle kutlandÄ±.

DAVA SÜRERKEN AÄžAÇ KATLÄ°AMI BAÅžLADI

Menemen'in kÄ±rsal Alaniçi ve Göktepe mahallelerine yakÄ±n bir bölgede, kalker ocaÄŸÄ± kurulmasÄ± için iÅŸletme ruhsatÄ± verildi. ArdÄ±ndan Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca 'Çevresel Etki DeÄŸerlendirmesi (ÇED) gerekli deÄŸildir' kararÄ± çÄ±ktÄ±. VatandaÅŸlar, 'ÇED gerekli deÄŸildir' kararÄ±na karÅŸÄ± Ä°zmir 2'nci Ä°dare Mahkemesi'nde, iptal davasÄ± açtÄ±. Ancak dava sürerken, bölgede asÄ±rlÄ±k çam aÄŸaçlarÄ±nÄ±n kesimi baÅŸladÄ±. VatandaÅŸlarÄ±n, aÄŸaç kesimine karÅŸÄ± mücadelesi sonuç vermedi.

BÄ°LÄ°RKÄ°ÅžÄ° RAPORUNDA TEHLÄ°KENÄ°N BOYUTUNA DÄ°KKAT ÇEKÄ°LDÄ°

AÄŸaç kesimi sürerken, mahkemenin beklediÄŸi bilirkiÅŸi raporu tamamlandÄ±. 3 kiÅŸilik bilirkiÅŸi heyeti, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda, iÅŸletmenin faaliyeti sÄ±rasÄ±nda ormana zarar vereceÄŸini, Ä°zmir'in içme suyunu saÄŸlayacak DeÄŸirmendere BarajÄ±'nÄ±, orta ve uzun vadede olumsuz ÅŸekilde etkileyeceÄŸini, tesisin içme ile kullanma suyu havzasÄ±nÄ± tehdit ettiÄŸini ifade etti. Dava konusu tesisin faaliyete geçmesi ile birlikte, bölgedeki geçim kaynaklarÄ±nÄ±n ortadan kalkacaÄŸÄ± vurgulanÄ±rken, uzmanlar raporda yerleÅŸim yoÄŸunluÄŸuna da dikkat çekti. Ä°ÅŸletme ömrü 27 yÄ±l olarak planlanan tesisin, yine dere ve çay gibi su kaynaklarÄ±nÄ± olumsuz ÅŸekilde etkileyeceÄŸi belirtildi.

RAPOR SEVÄ°NÇLE KARÅžILANDI

FotoÄŸraf: Umut Karakoyun/DHA

Uzmanlarca mahkemeye sunulan rapor, vatandaÅŸlarÄ± sevince boÄŸdu. ÇoÄŸunluÄŸunu kadÄ±nlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu vatandaÅŸlar, mahallenin meydanÄ±nda toplandÄ±. Efeler ve vatandaÅŸlar, raporu zeybek oynayarak kutladÄ±. 63 yaÅŸÄ±ndaki Nusret Kerekli'nin bastonuyla zeybek oynamasÄ± alkÄ±ÅŸ aldÄ±.

FotoÄŸraf: Umut Karakoyun/DHA

Menemen Belediye BaÅŸkanÄ± CHP'li Tahir Åžahin, ÇiÄŸli Belediye BaÅŸkanÄ± CHP'li Hasan Arslan, CHP Ä°zmir Milletvekili Mahir Polat ve çok sayÄ±da sivil toplum örgütü temsilcisi, yurttaÅŸlarÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

'AÄžAÇ KIYIMINA SON VERÄ°LMESÄ°NÄ° Ä°STÄ°YORUZ'

Davaya müdahil olan avukat Diler Bosut Güven, bölgede kurulmasÄ± planlanan taÅŸ ocaÄŸÄ±na ikinci kez 'ÇED gerekli deÄŸildir' kararÄ± verildiÄŸini anÄ±msattÄ±. Raporun ardÄ±ndan projenin iptal edileceÄŸini düÅŸündüklerini aktaran Güven, "YargÄ± kararÄ± beklenmeksizin aÄŸaç kÄ±yÄ±mÄ±na son verilmesini istiyoruz. Büyük bir hÄ±zla çok sayÄ±da aÄŸaç kesiliyor. Biz yöre halkÄ± olarak, hiçbir taÅŸ ocaÄŸÄ±na izin vermeyeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Umut Karakoyun/DHA

'KARAGÖL'E DOKUNDURTMAYACAÄžIZ'

Menemen Belediye BaÅŸkanÄ± Tahir Åžahin de "Burada maden ocaÄŸÄ± yapÄ±lacak. 'ÇED raporu gerekli deÄŸildir' adÄ± altÄ±nda iÅŸletme raporu alÄ±nÄ±yor. Ama doÄŸru tekdir. DoÄŸru da o bilirkiÅŸi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yazmÄ±ÅŸ olduÄŸu rapordur. Tüm bilirkiÅŸilerimize yürekli bir alkÄ±ÅŸ gönderiyoruz" dedi. Hiçkimse unutmasÄ±n ki Karagöl'e dokunmadÄ±k, dokundurtmayacaÄŸÄ±z. YaÅŸasÄ±n çevre diyoruz" dedi.

'KÖYÜN DÄ°BÄ°NE TAÅž OCAÄžI OLUR MU?'

ÇiÄŸli Belediye BaÅŸkanÄ± Hasan Arslan da ÅŸehirlerdeki betonlaÅŸmaya dikkat çekti. Arslan, "Köyün dibinde taÅŸ ocaÄŸÄ± olur mu? Åžehirler betonlaÅŸtÄ±. Herkes diyor ki 'Köye taÅŸÄ±nalÄ±m. YaÅŸanÄ±labilir bir köyde rahat edelim. Temiz hava alalÄ±m.' Åžimdi ÅŸehirleri batÄ±rdÄ±k. Bir de köylere mi sÄ±ra geldi? O nedenle hepimiz karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yoruz. Siz karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sürece, hiçbir kuvvet burada taÅŸ ocaÄŸÄ± açamaz. Siz dimdik ayakta durun. Biz de sizin dostlarÄ±nÄ±z olarak sizin yanÄ±nÄ±zda olacaÄŸÄ±z" dedi. (Ä°zmir/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 21:11

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