ErdoÄŸan'Ä± protesto eden gazeteci Adil YiÄŸit sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilebilir

ErdoÄŸan'Ä±n Merkel ile dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda 'Gazetecilere Ã–zgÃ¼rlÃ¼k' tiÅŸÃ¶rtÃ¼ giydiÄŸi iÃ§in salondan Ã§Ä±karÄ±lan gazeteci, sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilebilir.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Almanya ziyareti kapsamÄ±nda Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'le düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda "Gazetecilere Özgürlük" yazÄ±lÄ± bir tiÅŸört giydiÄŸi için zorla salondan çÄ±karÄ±lan Hamburglu gazeteci Adil YiÄŸit, Almanya'dan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilme tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya.

DW Türkçe'nin haberine göre YiÄŸit'in Almanya'daki oturma izninin uzatÄ±lmadÄ±. Alman haber ajansÄ± dpa'ya konuÅŸan 60 yaÅŸÄ±ndaki Adil YiÄŸit, oturma izninin uzatÄ±lmamasÄ±nÄ±n nedeninin bu eylem olduÄŸunu düÅŸündüÄŸünü aktardÄ± ve "Bununla baÄŸlantÄ±lÄ±, baÅŸka birÅŸey olamaz" dedi.

Eylem sonrasÄ± izninin uzatÄ±lmasÄ± için YabancÄ±lar Dairesi'ne gittiÄŸinde 22 Ocak 2019'a kadar ülkeyi terk etmesinin istendiÄŸini dile getiren YiÄŸit, 36 yÄ±ldÄ±r Almanya'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. YiÄŸit, ancak Hamburg'daki YabancÄ±lar Dairesi'nin buna bir çözüm bulacaÄŸÄ± konusunda kendisine söz verildiÄŸini de belirtti.

Hamburg merkezli Avrupa PostasÄ± adlÄ± bir haber portalÄ±nÄ± yöneten Adil YiÄŸit, sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmekten endiÅŸe ettiÄŸini ve Türkiye'deki gazetecilerin sustulduÄŸunu ifade etti. (HABER MERKEZÄ°)

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