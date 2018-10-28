ErdoÄŸan, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve BahÃ§eli'den 29 Ekim mesajlarÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, Cumhuriyet BayramÄ± kapsamÄ±nda mesaj yayÄ±nladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± kapsamÄ±nda mesajlar yayÄ±nladÄ±. ErdoÄŸan mesajÄ±nda Ä°stanbul'daki yeni havalimanÄ±na deÄŸinerek “Ekonomi yönünde kat ettiÄŸimiz her mesafeyi, ÅŸanlÄ± geleceÄŸimiz için yakÄ±lan bir Ä±ÅŸÄ±k olarak görüyorum. Ä°stanbul’daki yeni havalimanÄ±mÄ±z da, iÅŸte bu Ä±ÅŸÄ±klardan biridir" dedi. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Tüm yurttaÅŸlarÄ±nÄ±n hiçbir ayrÄ±ma, ötekileÅŸtirmeye tabi tutulmaksÄ±zÄ±n yaÅŸamasÄ±nÄ±, fikri, vicdanÄ±, irfanÄ± hür nesiller yetiÅŸtirilmesini ve tüm komÅŸularÄ±yla iyi iliÅŸkiler içinde, çaÄŸdaÅŸ dünyanÄ±n saygÄ±n üyeliÄŸini amaçlayan Cumhuriyetimizin, ilelebet payidar kalacaÄŸÄ±na duyduÄŸumuz inanç, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sorunlardan kurtulmamÄ±z açÄ±sÄ±ndan yol göstericidir" dedi. Bahçeli ise "Cumhuriyetimizin harcÄ± cumhurun ittifak ve irade haysiyetiyle karÄ±lmÄ±ÅŸ; muhafaza ve müdafaasÄ± da yine bu duruÅŸ ve mücadele anlayÄ±ÅŸÄ±yla saÄŸlanacaktÄ±r. Ä°nancÄ±mÄ±z budur" dedi.

ERDOÄžAN: YENÄ° HAVALÄ°MANI GELECEÄžÄ°MÄ°Z Ä°ÇÄ°N YAKILAN BÄ°R IÅžIK

29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± için mesaj yayÄ±nlayan ErdoÄŸan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk baÅŸta olmak üzere, Ä°stiklal Harbimizin kazanÄ±lmasÄ±na ve yeni devletimizin kuruluÅŸuna öncülük eden tüm kahramanlarÄ±mÄ±zÄ± tazimle yad ediyorum. Bin yÄ±llÄ±k vatanÄ±mÄ±z Anadolu topraklarÄ±nÄ±n her karÄ±ÅŸÄ±nda kanÄ± ve alÄ±nteri olan tüm ecdada, ÅŸehitlerimize, gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandÄ±.

Ä°stanbul’da, 29 Ekim’de açÄ±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacak havalimanÄ±na deÄŸinen ErdoÄŸan, ÅŸöyle devam etti:

“Ülkemizi ‘muasÄ±r medeniyet seviyesinin üzerine çÄ±karma’ mücadelemizde ileri demokrasi ve güçlü ekonomi yönünde kat ettiÄŸimiz her mesafeyi, ÅŸanlÄ± geleceÄŸimiz için yakÄ±lan bir Ä±ÅŸÄ±k olarak görüyorum. Ä°stanbul’daki yeni havalimanÄ±mÄ±z da, iÅŸte bu Ä±ÅŸÄ±klardan biridir.

Selçuklu'dan OsmanlÄ±'ya ve oradan genç Türkiye Cumhuriyeti'ne devreden tarihi süreklilik içinde süren büyük yolculuÄŸumuzu, inÅŸallah, 2023 hedeflerimizle taçlandÄ±racak, 2053 ve 2071 vizyonlarÄ±mÄ±zla da bir üst seviyeye çÄ±kartacaÄŸÄ±z.”

Türkiye’nin dünyanÄ±n 17’nci ekonomisi olduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, mesajÄ±nda “Ülkemiz, insani yardÄ±mlar konusunda milli gelire göre ilk sÄ±rada bulunuyor. Tarihe, mazlumlara sÄ±rtÄ±nÄ± dönen deÄŸil evini ve ekmeÄŸini bölüÅŸen, her konuda tercihini haktan ve adaletten yana kullanan bir ülke olarak geçmenin ÅŸerefi bize yeter” ifadelerine yer verdi.

DuruÅŸlarÄ±ndan taviz vermeyeceklerini kaydeden ErdoÄŸan, mesajÄ±nÄ± ÅŸu ÅŸekilde sonlandÄ±rdÄ±:

“Bu duruÅŸumuzdan asla taviz vermeyecek, hiçbir engelin, hiçbir sabotajÄ±n, hiçbir oyunun bizi hedeflerimizden alÄ±koymasÄ±na müsaade etmeyeceÄŸiz. Bizler, 95. yÄ±ldönümüne vasÄ±l olduÄŸumuz Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kÄ±lmak için var gücümüzle çalÄ±ÅŸmayÄ± sürdüreceÄŸiz. Bu düÅŸüncelerle bir kez daha 29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ±mÄ±zÄ± tebrik ediyorum.”

BahÃ§eli ve KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 29 Ekim resepsiyonuna katÄ±lmayacak

KILIÇDAROÄžLU: YAÅžASIN CUMURÄ°YET

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ±" dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "kimsesizlerin kimsesi" olarak nitelendirdiÄŸi Türkiye Cumhuriyeti'nin, bilimin hakiki yol göstericiliÄŸini esas alan bir büyük medeniyet yürüyüÅŸünü temsil ettiÄŸini belirtti.

Bu yürüyüÅŸün talimatÄ±nÄ±n, "Benim naçiz vücudum bir guÌˆn elbet toprak olacaktÄ±r, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktÄ±r. Ve Türk milleti emniyet ve saadetini saÄŸlayan medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeye devam edecektir" diyen Atatürk'ten alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, mesajÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Tüm yurttaÅŸlarÄ±nÄ±n hiçbir ayrÄ±ma, ötekileÅŸtirmeye tabi tutulmaksÄ±zÄ±n yaÅŸamasÄ±nÄ±, fikri, vicdanÄ±, irfanÄ± hür nesiller yetiÅŸtirilmesini ve tüm komÅŸularÄ±yla iyi iliÅŸkiler içinde, çaÄŸdaÅŸ dünyanÄ±n saygÄ±n üyeliÄŸini amaçlayan Cumhuriyetimizin, ilelebet payidar kalacaÄŸÄ±na duyduÄŸumuz inanç, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sorunlardan kurtulmamÄ±z açÄ±sÄ±ndan yol göstericidir. Üstünlerin hukuku yerine, hukukun üstünlüÄŸünü, saray ve çevresi yerine halkÄ±n zenginleÅŸmesini, rantiye sÄ±nÄ±fÄ± yerine üretenin kazanmasÄ±nÄ±, tek adam rejimi yerine demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini savunan bizlerin sorumluluÄŸu, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandÄ±rmaktÄ±r. UnutulmamalÄ±dÄ±r ki 16 MayÄ±s 1919'da bir avuç yol arkadaÅŸÄ±yla Ä°stanbul'dan Samsun'a hareket eden Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu'nun özgürlüÄŸü ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ortak paydasÄ±nda buluÅŸturduÄŸu milyonlarla, KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'nÄ± zafere ulaÅŸtÄ±rmayÄ± ve Cumhuriyetimizi kurmayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±r."

Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaÅŸlarÄ±nÄ± rahmetle anan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Tüm ÅŸehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize ÅŸükranlarÄ±mÄ± sunuyorum, tüm yurttaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n Cumhuriyet BayramÄ±'nÄ± kutluyorum. YaÅŸasÄ±n Cumhuriyet" ifadesini kullandÄ±.

BAHÇELÄ°: CUMHURÄ°YETÄ°MÄ°ZÄ°N HARCI CUMHURUN Ä°TTÄ°FAK VE Ä°RADE HAYSÄ°YETÄ°YLE KARILMIÅžTIR

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± nedeniyle yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± mesajda ÅŸu ifadelere yer verdi:

"95. yÄ±l dönümünü idrak ettiÄŸimiz Türkiye Cumhuriyeti, kademe kademe büyüyen milli uyanÄ±ÅŸÄ±n müstesna bir neticesi, günden güne yükselen milli diriliÅŸ ruhunun hayranlÄ±k verici bir mükâfatÄ±dÄ±r. Türk milleti varlÄ±ÄŸÄ±na kast etmek için kuyruÄŸa giren müstevlileri birlik ve dayanÄ±ÅŸma azmiyle yÄ±kÄ±p geçmiÅŸ, egemenlik haklarÄ±na, irade ve istikbal gücüne cephe alÄ±p saldÄ±ran emperyalist çemberi yarÄ±p daÄŸÄ±tmÄ±ÅŸtÄ±r. Türkiye Cumhuriyeti, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na düÅŸkün, onurlu yaÅŸamaktan baÅŸka seçeneÄŸi olmayan aziz milletimizin eseridir.

AynÄ± zamanda Milli Mücadele'nin taçlanmÄ±ÅŸ halidir. Cumhuriyetimizin harcÄ± cumhurun ittifak ve irade haysiyetiyle karÄ±lmÄ±ÅŸ; muhafaza ve müdafaasÄ± da yine bu duruÅŸ ve mücadele anlayÄ±ÅŸÄ±yla saÄŸlanacaktÄ±r. Ä°nancÄ±mÄ±z budur.

Türkiye'nin düÅŸüÅŸünü, iniÅŸini, daÄŸÄ±lÄ±ÅŸ ve parçalanÄ±ÅŸÄ±nÄ± bekleyen, kaldÄ± ki bu melun ve menhus emele hizmet eden kim varsa hem cumhurun varlÄ±ÄŸÄ±na hazÄ±msÄ±zlÄ±k duyan, hem de Cumhuriyet'in payidarlÄ±ÄŸÄ±na hücum eden hainlerdir. Bu hain kadro ve koronun oyunlarÄ± bir kez daha bozulacak, Türkiye Cumhuriyeti bekasÄ±nÄ± ve birliÄŸini sonuna kadar koruyacaktÄ±r. Bundan hiç kimsenin ÅŸüphe ve endiÅŸesi olmamalÄ±dÄ±r. Türk milleti tam 95 yÄ±l önce, tarihinin en parlak stratejik silkiniÅŸlerinden birine imza atarak yedi düveli ve piyonlarÄ±nÄ± önüne kattÄ±ÄŸÄ± gibi vatan topraklarÄ±ndan sürüp çÄ±karmÄ±ÅŸ, iÅŸgal planlarÄ±nÄ±, esaret projelerini yÄ±rtÄ±p atmÄ±ÅŸtÄ±r. Her karÄ±ÅŸÄ±nda ÅŸehit kanÄ± bulunan, her köÅŸesinde isimli isimsiz nice kahramanÄ±n kÄ±vrÄ±lÄ±p kefensiz yattÄ±ÄŸÄ± bu cennet vatanÄ±n Cumhuriyet'in ilanÄ±yla bahtÄ± açÄ±lmÄ±ÅŸ, ufku aydÄ±nlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Cumhuriyet, zillete set; fazilete avdet, milletin kendi kaderine yön vermesine açÄ±k davettir."

Bahçeli, mesajÄ±nÄ±n devamÄ±nda ise ÅŸu ifadelere yer verdi:

"UnutmayalÄ±m ki, Türkiye Cumhuriyeti; muhteÅŸem fedakarlÄ±klarla, savaÅŸ meydanlarÄ±nda sergilenen kahramanlÄ±klarla, hakkÄ±nÄ± hiçbir zaman ödeyemeyeceÄŸimiz adanmÄ±ÅŸ ve anÄ±tlaÅŸmÄ±ÅŸ yüreklerle vücut bulmuÅŸ ve sonsuza kadar yaÅŸamayÄ± da ziyadesiyle hak etmiÅŸtir. Cumhuriyet'in ilanÄ±; kavrayÄ±cÄ± bir akla, kuÅŸatÄ±cÄ± bir çalÄ±ÅŸmaya, yÄ±llar içinde olgunlaÅŸan derin bir stratejiye, bunlarÄ±n da üstünde inanmÄ±ÅŸ bir kalbe, istikbale duyulan özlemle birlikte istiklal aÅŸkÄ±na sonuna kadar baÄŸlÄ±dÄ±r. Tarihteki sayÄ±sÄ±z badireyi geçerek, tuzaklarÄ± bozarak yolunda kararlÄ± adÄ±mlarla yürüyen Türk milleti, Cumhuriyetle birlikte ileriye ve müreffeh bir seviyeye eriÅŸme hedefini de açÄ±klÄ±kla belli ve teyit etmiÅŸtir. Bu duygu ve düÅŸüncelerle, büyük Türk milletinin Cumhuriyet BayramÄ±'nÄ± içtenlikle kutluyorum. DestansÄ± mücadelelerle fikri hür, irfanÄ± hür, vicdanÄ± hür nesillerin yetiÅŸmesini temin eden baÅŸta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurucu kahramanlarÄ± rahmetle, hürmetle, minnetle anÄ±yorum. Vatan uÄŸruna gözlerini kÄ±rpmadan kendilerini feda eden; sÄ±caÄŸa, soÄŸuÄŸa aldÄ±rmadan gereÄŸini seve seve yapan aziz ve kahraman ÅŸehitlerimize Cenab-Ä± Allah'tan rahmet diliyor, hepsini birden tazimle yad ediyorum. RuhlarÄ± ÅŸad, mekânlarÄ± cennet olsun diyorum." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 19:43

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