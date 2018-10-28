DYO Boya, DilovasÄ± fabrikasÄ±nda Ã¼retime 5 gÃ¼n ara verecek

Dyo Boya, DilovasÄ± fabrikasÄ±nda Ã¼retime kasÄ±m ayÄ±nda toplam 5 gÃ¼n ara vereceÄŸini duyurdu.

YaÅŸar TopluluÄŸu Boya Grubu çatÄ±sÄ± altÄ±nda bulunan Dyo Boya, inÅŸaat sektöründeki geliÅŸmeleri gerekçe göstererek DilovasÄ± fabrikasÄ±nda üretime kasÄ±m ayÄ±nda toplam 5 gün ara vereceÄŸini duyurdu.

Bloomberght'nin haberine göre yurt dÄ±ÅŸÄ± ve yurt içinde toplam 6 tesisi bulunan Dyo Boya'dan Kamuyu AydÄ±nlatma Platformu'na (KAP) yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸöyle denildi:

"Ä°nÅŸaat boyalarÄ± pazarÄ±ndaki geliÅŸmelere baÄŸlÄ± olarak optimum üretim planlamamÄ±z gereÄŸi Åžirketimiz DilovasÄ± FabrikasÄ±'nda inÅŸaat ünitesinde KasÄ±m ayÄ±nda farklÄ± günlerde toplam 5 iÅŸ günü faaliyet ara verilecektir. Ä°lgili durum yalnÄ±zca ÅŸirketimizin inÅŸaat boyalarÄ± iÅŸ ünitesine iliÅŸkin olup diÄŸer tüm boya alt segmentlerinde faaliyetler kesintisiz devam etmektedir."

TÜRKÄ°YE'DE 3 ÜRETÄ°M TESÄ°SÄ° BULUNUYOR

Türkiye boya sektörünün en büyük ÅŸirketlerinden olan Dyo Boya, 40’dan fazla ülkeye de ihracat yapÄ±yor. Åžirketin yurt içinde Kocaeli DilovasÄ±, Ä°zmir ÇiÄŸli ve Manisa Turgutlu’da üç üretim tesisi bulunuyor. DilovasÄ± fabrikasÄ±, inÅŸaat boyalarÄ± üretiyor.

Åžirketin yurt dÄ±ÅŸÄ± tesisleri ise Dyo Balkan (Romanya), Kemipex (Rusya) ve Dyo Africa (MÄ±sÄ±r) adlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 19:13

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