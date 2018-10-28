'Ä°zmir MarÅŸÄ±'nÄ± okuyan Ã¶ÄŸrencilere ÅŸiddet' iddiasÄ±na soruÅŸturma

Ä°stanbul Erkek Lisesi mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n, Ä°zmir MarÅŸÄ±'nÄ± okuyan Ã¶ÄŸrencilere ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± Ã¼zerine soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca (MEB), Ä°stanbul Erkek Lisesi'nde Cumhuriyet BayramÄ± kutlama etkinliklerinde "Ä°zmir MarÅŸÄ±'nÄ± okuyan öÄŸrencilere ÅŸiddet uygulandÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

MEB'den yapÄ±lan bilgilendirmede, 26 Ekim'de Ä°stanbul Erkek Lisesinde yapÄ±lan Cumhuriyet BayramÄ± kutlama etkinlikleri sonrasÄ±nda yaÅŸanan olayla ilgili Ä°stanbul Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸünce inceleme/soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

NE OLMUÅžTU?

Gazeteci Melis Alphan’Ä±n sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddiaya göre, okulun müdür yardÄ±mcÄ±sÄ±, Ä°zmir MarÅŸÄ±’nÄ± okuyan öÄŸrencilerden bazÄ±larÄ±na tokat attÄ±.

Alphan paylaÅŸÄ±mÄ±nda, “Ä°stanbul Erkek Lisesi'nde Cumhuriyetin 95. yÄ±l kutlamalarÄ±nda Ä°zmir MarÅŸÄ±'nÄ±n programdan çÄ±karÄ±lmasÄ± üzerine yine de marÅŸÄ± söylemeye çalÄ±ÅŸan iki çocuÄŸa okul müdür yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n TOKAT attÄ±ÄŸÄ± bilgisi doÄŸru mudur?” diyerek Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±’na bu durumu sordu.

Alphan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± WhatsApp mesajÄ±na ait bir ekran görüntüsünü de tweetine ekledi.

Ä°stanbul Erkek Lisesi'nde Cumhuriyetin 95. yÄ±l kutlamalarÄ±nda Ä°zmir MarÅŸÄ±'nÄ±n programdan çÄ±karÄ±lmasÄ± üzerine yine de marÅŸÄ± söylemeye çalÄ±ÅŸan iki çocuÄŸa okul müdür yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n TOKAT attÄ±ÄŸÄ± bilgisi doÄŸru mudur? @tcmeb pic.twitter.com/Eix8IQD5mZ — melis alphan (@melisalphan) 27 Ekim 2018

(HABER MERKEZÄ°)

Ä°zmir marÅŸÄ±nÄ± engelleyen okul mÃ¼dÃ¼rÃ¼ne soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 18:48

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