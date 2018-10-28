Brezilya'da seÃ§menler ikinci tur iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti

Brezilya'da ilk turda yeterli oy Ã§oÄŸunluÄŸuna eriÅŸilemeyen devlet baÅŸkanÄ± seÃ§imlerinde ikinci tur oylamasÄ± baÅŸladÄ±.

Brezilya'da 7 Ekim'de yapÄ±lan devlet baÅŸkanÄ± seçiminin ilk turunda adaylarÄ±n yeterli oy çoÄŸunluÄŸuna eriÅŸememesinin ardÄ±ndan düzenlenen ikinci tur oylamasÄ±nda halk sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti.

Ä°kinci tur seçimlerinde, ilk turda oylarÄ±n yüzde 46'sÄ±nÄ± alan Sosyal Liberal Partinin (PSL) adayÄ± Ä±rkçÄ± Jair Bolsonaro ile yüzde 29'unu alan Ä°ÅŸçi Partisi (PT) adayÄ± solcu Fernando Haddad yarÄ±ÅŸÄ±yor.

Ülkede 147 milyon seçmen bulunuyor.

‘BREZÄ°LYA’NIN TRUMP’I BOLSONARO

Ülkenin yeni devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n belirleneceÄŸi seçimin ikinci turu öncesinde yapÄ±lan anketler, Bolsonaro'yu önde gösteriyordu.

Avrupa basÄ±nÄ± tarafÄ±ndan “Brezilya’nÄ±n Trump”Ä± olarak da adlandÄ±rÄ±lan Bolsonaro, uzun yÄ±llardÄ±r Brezilya’da genel olarak sola karÅŸÄ± yürütülen geniÅŸ kapsamlÄ± bir kampanyanÄ±n sonucu olarak güç kazandÄ±. 20 yÄ±l boyunca iÅŸbasÄ±nda olan ve 30 binden fazla insanÄ± katleden cunta rejimini açÄ±ktan savunan, hatta yapÄ±lanlarÄ± az bulduÄŸunu söyleyen Bolsonaro’ya karÅŸÄ± bir tek savcÄ± dahi harekete geçip soruÅŸturma açmadÄ±.

FotoÄŸraf: Carla Carniel/AA

Bugünde sol düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± seçim meydanlarÄ±nda açÄ±kça ifade eden Bolsonaro, iÅŸi “SeçildiÄŸimde Ä°ÅŸçi Parti’sinin taraftarlarÄ±nÄ±, politik karÅŸÄ±tlarÄ±mÄ± temizlemeye” kadar götürdü. Brezilya’da her yÄ±l binlerce kiÅŸi silahlÄ± çeteler tarafÄ±ndan öldürülmesine raÄŸmen Bolsonaro, bireysel silahlanmayÄ± kolaylaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ± vaat ediyor.

FotoÄŸraf: Carla Carniel/AA

GÜÇLÜ RAKÄ°PLER GÖREVDEN ALINDI, HAPSE ATILDI

2016 yÄ±lÄ±ndan itibaren iktidardaki Ä°ÅŸçi Partili Devlet BaÅŸkanÄ± ve eski gerilla Dilma Rousseff, yargÄ± eliyle gerçekleÅŸtirilen bir darbeyle görevden alÄ±ndÄ±. Rousseff’den önceki devlet baÅŸkanÄ± Luiz Lula de Silva ise yolsuzluÄŸa karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle hapse atÄ±ldÄ± ve devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na bir kez daha aday olmasÄ±na izin verilmedi. Anketler Lula’nÄ±n aday olmasÄ± durumunda, Bolsonaro’un seçimleri kazanmasÄ±nÄ±n mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyordu.

FotoÄŸraf: Carla Carniel/AA

Hal böyle olunca da PT zorunlu olarak Lula’nÄ±n devlet baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na getirmeyi düÅŸündüÄŸü São Paulo Belediye BaÅŸkanÄ± Haddad ile seçimlere katÄ±ldÄ±. Haddad, yaklaÅŸÄ±k yüzde 29'luk bir oranla seçimin ilk turunda ikinci sÄ±rada yer almÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

Brezilya'da devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi: FaÅŸizm kapÄ±yÄ± Ã§alÄ±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 18:22

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