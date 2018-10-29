Brezilya'da Ä±rkÃ§Ä± Jair Bolsonaro yeni devlet baÅŸkanÄ± oldu

Brezilya'daki seÃ§imler sonunda oylarÄ±n yÃ¼zde 55'ini alan Ä±rkÃ§Ä± aday Jair Bolsonaro devlet baÅŸkanÄ± seÃ§ildi.

Brezilya’da devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Sosyal Liberal Partinin (PSL) adayÄ± Ä±rkçÄ± Jair Bolsonaro seçildi.

Brezilya’da 7 Ekim’de yapÄ±lan devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için yapÄ±lan seçimlerin ilk turu sonunda adaylar yüzde 50 oy oranÄ±na ulaÅŸamayÄ±nca ilk iki sÄ±rada yer alan Sosyal Liberal Partinin adayÄ± Jair Bolsonaro ve Ä°ÅŸçi Partisinin (PT) adayÄ± Fernando Haddad ikinci tura kalmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°kinci tur sonunda ise Ä±rkçÄ± açÄ±klamalarÄ±yla gündemde olan Bolsonaro, yüzde 55 oy alarak Brezilya'nÄ±n yeni devlet baÅŸkanÄ± oldu.

‘BREZÄ°LYA’NIN TRUMP’I BOLSONARO

Avrupa basÄ±nÄ± tarafÄ±ndan “Brezilya’nÄ±n Trump”Ä± olarak da adlandÄ±rÄ±lan Bolsonaro, uzun yÄ±llardÄ±r Brezilya’da genel olarak sola karÅŸÄ± yürütülen geniÅŸ kapsamlÄ± bir kampanyanÄ±n sonucu olarak güç kazandÄ±. 20 yÄ±l boyunca iÅŸbasÄ±nda olan ve 30 binden fazla insanÄ± katleden cunta rejimini açÄ±ktan savunan, hatta yapÄ±lanlarÄ± az bulduÄŸunu söyleyen Bolsonaro’ya karÅŸÄ± bir tek savcÄ± dahi harekete geçip soruÅŸturma açmadÄ±.

FotoÄŸraf: Carla Carniel/AA

“SeçildiÄŸimde Ä°ÅŸçi Parti’sinin taraftarlarÄ±nÄ±, politik karÅŸÄ±tlarÄ±mÄ± temizleyeceÄŸim” diyen Bolsonaro, Brezilya’da her yÄ±l binlerce kiÅŸinin silahlÄ± çeteler tarafÄ±ndan öldürülmesine raÄŸmen bireysel silahlanmayÄ± kolaylaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ± vadediyordu.

FotoÄŸraf: Carla Carniel/AA

GÜÇLÜ RAKÄ°PLER GÖREVDEN ALINDI, HAPSE ATILDI

2016 yÄ±lÄ±ndan itibaren iktidardaki Ä°ÅŸçi Partili Devlet BaÅŸkanÄ± ve eski gerilla Dilma Rousseff, yargÄ± eliyle gerçekleÅŸtirilen bir darbeyle görevden alÄ±ndÄ±. Rousseff’den önceki devlet baÅŸkanÄ± Luiz Lula de Silva ise yolsuzluÄŸa karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle hapse atÄ±ldÄ± ve devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na bir kez daha aday olmasÄ±na izin verilmedi. Anketler Lula’nÄ±n aday olmasÄ± durumunda, Bolsonaro’un seçimleri kazanmasÄ±nÄ±n mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyordu.

FotoÄŸraf: Carla Carniel/AA

Hal böyle olunca da PT zorunlu olarak Lula’nÄ±n devlet baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na getirmeyi düÅŸündüÄŸü São Paulo Belediye BaÅŸkanÄ± Haddad ile seçimlere katÄ±ldÄ±. Haddad, yaklaÅŸÄ±k yüzde 29'luk bir oranla seçimin ilk turunda ikinci sÄ±rada yer almÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

Brezilya'da devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi: FaÅŸizm kapÄ±yÄ± Ã§alÄ±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 Ekim 2018 08:39

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