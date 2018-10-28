Ã‡anakkale'de â€˜Kriz ve toplumsal hayata etkileriâ€™ paneli dÃ¼zenlendi

Ã‡anakkale'de Emek Partisi 'Ekonomik kriz, nedenleri ve toplumsal yaÅŸam Ã¼zerindeki etkileri' paneli dÃ¼zenledi.

Baykal SAÄžLAM

Çanakkale



Emek Partisi (EMEP), “Ekonomik kriz, nedenleri ve toplumsal yaÅŸam üzerindeki etkileri” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla Çanakkale’de panel düzenledi. Panelde, “Tekellerin ve tek adam yönetiminin egemenliÄŸine karÅŸÄ±, halk iktidarÄ± için birleÅŸelim ve mücadele edelim” çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.

Emek Partisi (EMEP), düzenlediÄŸi seminerle ekonomik krizin nedenlerini masaya yatÄ±ldÄ±. Prof. Dr. Türkan Saylan Sosyal Tesisleri’nde yapÄ±lan panele CHP TarÄ±m PolitikalarÄ± ve TarÄ±m Örgütlerinden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Bursa Milletvekili Orhan SarÄ±bal, Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± EMEP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nuray Sancar ve Ä°ktisatçÄ± Yazar Prof. Dr. Sinan AlçÄ±n katÄ±ldÄ±. Emek GeçliÄŸi Üyesi Deniz Tatar ise, programÄ±n moderatörlüÄŸünü yürüttü. Panele, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye BaÅŸkanÄ± Ülgür Gökhan, Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Rebiye Ünüvar, Kepez Belediye BaÅŸkanÄ± Dr. Ömer Faruk Mutan, Belediye BaÅŸkan aday adayÄ± Celal KarakaÅŸ, CHP Ä°l BaÅŸkanÄ± Ä°smet GüneÅŸhan, CHP Ä°l ve Merkez Ä°lçe KadÄ±n KollarÄ± Yönetimleri, EMEP Ä°le Yönetim Üyeleri, Emek GençliÄŸi Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, STK, Oda, Sendika Temsilcileri ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.

GeçmiÅŸ dönemde yaÅŸanan krizlerden örnekler vererek konuÅŸmasÄ±na baÅŸlayan Prof. Dr. Sinan AlçÄ±n; “2008’de yÄ±lÄ±nda dünya genelinde yaÅŸanan kapitalist krize baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda hem ulusal düzeyde hem de sÄ±nÄ±fsal açÄ±dan aktarÄ±m mekanizmasÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. 2008 yÄ±lÄ±nda krize ilk giren ülkeler, aynÄ± zamanda krizden ilk çÄ±kan ülke oldular. Hemen kÄ±sa bir süre içerisinde, 2018 yÄ±lÄ±nda patlamÄ±ÅŸ olan konut balonunun yerine yeni bir sektör seçildi. Bu, yeni birikim alanÄ± savunma sanayiydi. Savunma sanayi, ismi ‘savunma’ olduÄŸu için her ne kadar seviyeli gözükse de aslÄ±nda doÄŸrudan saldÄ±rÄ±yÄ± içermektedir. Burada savunma sanayinin çalÄ±ÅŸabilmesi ya da orada bir sermaye birikim alanÄ± ortaya çÄ±kabilmesi için de çeÅŸitli ölçeklerde çalÄ±ÅŸmalarÄ±n, savaÅŸlarÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ± gerekiyordu. Aradan geçen 10 yÄ±llÄ±k sürece bakarsak eÄŸer, krizin ilk çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ülkeler, hÄ±zlÄ± bir toparlanmaya girdiler, iÅŸsizlik oranÄ± tarihsel olarak en düÅŸük seviyelere geriledi. Fakat bunu yaparken, dünya genelindeki diÄŸer coÄŸrafyalarda yaÅŸayan halklar, bir taraftan kan aÄŸlÄ±yorlardÄ± bir taraftan da üretim mekanizmasÄ±nda sömürü çarkÄ± çok daha ÅŸiddetli bir ÅŸekilde iÅŸlere devam ediyordu. Yine aradan geçen 10 yÄ±lda Türkiye’nin de içinde bulunduÄŸu ve geliÅŸmekte olan piyasalar diye adlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olan bir grup var. 1990’larÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren öncelikle Çin, Türkiye, Endonezya, BangladeÅŸ, Tunus, Cezayir, MÄ±sÄ±r gibi ülkelerde hÄ±zlÄ± biçimde üretim çÄ±lgÄ±nlÄ±ÄŸÄ± yaÅŸandÄ±” dedi.

‘GEÇEN YIL 3 LÄ°RAYA ALDIÄžIMIZ SOÄžANI, BU YIL 5 LÄ°RAYA, 6 LÄ°RAYA ALIYORSAK KRÄ°Z VARDIR’

YaÅŸanÄ±lan krizin manipülasyon olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, krizin hayatÄ±n her alanÄ±nda hissedildiÄŸini söyleyen EMEP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nuray Sancar; “Ülkedeki en önemli konulardan bir tanesi, ekonomi diÄŸeri iÅŸsizliktir. Öyle bir dönemde yaÅŸÄ±yoruz ki, geçen yÄ±l 3 liraya aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z soÄŸanÄ±, bu yÄ±l 5 liraya, 6 liraya alÄ±yorsak siz buna istediÄŸiniz kadar ‘manipülasyon yok’ deyin. Bu kriz, bizim günlük hayatÄ±mÄ±zÄ±n her yerinde var ve biz, bunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Bundan 2-3 yÄ±l önce iktisatçÄ±larÄ±n yazdÄ±ÄŸÄ± köÅŸe yazÄ±larÄ±nda bir kriz beklentisi vardÄ±. Seçim zamanÄ±nda devlet kaynaklarÄ±, hazinedeki paralar seçim seferberliÄŸinde harcandÄ± ve sonrasÄ± için de ‘Allah kerim’ deniyordu. Tam bu dönemde lütuf olarak deÄŸerlendirecek vesile çÄ±ktÄ±. Türkiye ile Amerika’nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ± giderek daralmaya baÅŸlayan pazarlamadaki hareketlilik kolaylÄ±kla dÄ±ÅŸ güçlere yÄ±kÄ±ldÄ±. DolayÄ±sÄ±yla vatandaÅŸÄ±n içinde bulunduÄŸu ÅŸok ortamÄ±ndan da yararlanarak sürekli olarak taÅŸlar önüne kaydÄ±rÄ±ldÄ±. Fakat Brunsun’un serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±ndan sonra pazar fiyatlarÄ±nda ne azalma, dolar kurunda ne kayda deÄŸer bir düÅŸüÅŸ ne de Türk lirasÄ±nda bir yükselme oldu. Buna raÄŸmen her gün konkordato, iÅŸten atmalar ve dükkan kapatmalar yaÅŸandÄ±. DolayÄ±sÄ±yla kriz alametleri, giderek arttÄ± ve göze çarptÄ±. Ä°ktidar, bunu manipülasyon olarak adlandÄ±rsa da kriz için alÄ±nmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan önlemlerle ‘manipülasyon yapalÄ±m da bu krizi lehimize çevirelim’ noktasÄ±nda olduÄŸumuzu görüyoruz” ifadelerini kullandÄ±.

CHP Bursa Milletvekili Orhan SarÄ±bal da, “Evet, kriz yaÅŸÄ±yoruz ama bu ülkenin kriz yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± bir dönem oldu mu? Yani illa ekonomik kriz mi yaÅŸamak gerekiyor? 1980 24 Ocak, Türkiye Cumhuriyeti’nin küresel ekonomiye entegre edildiÄŸi, serbest piyasa düzenine alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve elbette kuralsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n egemen olduÄŸu o tarihsel dönemin en önemli günüdür. 24 Ocak kararlarÄ±nda Türkiye, tarÄ±mda ve diÄŸer alanlarda tamamen yenidünya düzeninin bir parçasÄ±n olacaktÄ±, yenidünya düzeninde artÄ±k devletin egem olmadÄ±ÄŸÄ± ÅŸirketlerin, büyük sermaye gruplarÄ±nÄ±n, uluslararasÄ± büyük ÅŸirketlerin egemen olacaÄŸÄ± ve onlarÄ±n yaÅŸamÄ±n her alanÄ±nÄ± belirleyeceÄŸi bir dönemdi ama olmadÄ±. 24 Ocak 1980 kararlarÄ± hayata geçmedi. Çünkü o gün Türkiye baÅŸka bir ülkeydi. O gün Türkiye, toplumun geniÅŸ kesiminin örgütlü olduÄŸu bir yapÄ± içerisindeydi. ÖÄŸretmen örgütlüydü, iÅŸçi örgütlüydü, memuru örgütlüydü ve 24 Ocak 1980 kararlarÄ±nÄ± hayata geçiremediler” diye konuÅŸtu.

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