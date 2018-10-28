Kocaelili yurttaÅŸlar, ekonomik krizi tartÄ±ÅŸtÄ±

Kocaeli Ekmek ve GÃ¼l KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi, Sendika UzmanÄ± Onur BakÄ±r'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla ekonomik kriz konulu panle dÃ¼zenledi.

Kocaeli Ekmek ve Gül KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi'nÄ±n etkinliÄŸi kapsamÄ±nda Derince'nin Yenikent Mahallesi'nde ekonomik krizi ve çÄ±kÄ±ÅŸ yollarÄ±nÄ± konuÅŸmak için bir araya gelen yurttaÅŸlar, Sendika UzmanÄ± Onur BakÄ±r'Ä±n sunumunu dinledi, sorular sordu.

Yenikent TanyÄ±ldÄ±z DüÄŸün Salonu'nda gerçekleÅŸtirilen etkinlikte konuÅŸan Kocaeli Ekmek ve Gül KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi yöneticisi Gözde Meydan, yan yana gelme vurgusu yaptÄ±. Kriz zamanÄ± ilk olarak kadÄ±nlarÄ±n kapÄ±nÄ±n önüne konulduÄŸu hatÄ±rlatan Meydan, "Yan yana olmak, mücadele etmekten baÅŸka çaremiz yok. Ekmek ve Gül KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi olarak krizin faturasÄ±nÄ± kabul etmediÄŸimizi deklare ettiÄŸimiz, taleplerimizi sÄ±raladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±k, bunu birlikte sürdürmek isteriz" dedi.

'Kriz, kadÄ±nlara daha fazla ÅŸiddet ve sÃ¶mÃ¼rÃ¼ olarak dÃ¶nÃ¼yor'

'EVET, TÜRKÄ°YE'DE BÄ°R EKONOMÄ°K KRÄ°Z VAR'

EtkinliÄŸe 'Kriz var mÄ±, yok mu?' sorusuyla baÅŸlayan Sendika UzmanÄ± Onur BakÄ±r, "AlÄ±m gücümüzün eksildiÄŸini hepimiz görüyoruz, enflasyon almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gidiyor, konkordato ilanlarÄ± her geçen gün artÄ±yor… AslÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her ÅŸey bir ekonomik krize iÅŸaret ediyor. Evet, Türkiye'de bir ekonomik kriz var" diye konuÅŸtu.

'YEP'Ä°N ÖZÜ BÄ°ZÄ°M OLMAYAN BORCU BÄ°ZÄ°M ÜZERÄ°MÄ°ZE YIKMAK'

FotoÄŸraf: Evrensel

AçÄ±klanan Yeni Ekonomik Program'a deÄŸinen BakÄ±r, programÄ±n özünden ÅŸöyle bahsetti:

"Yeni ekonomik programÄ± açÄ±kladÄ±lar. Ä°ÅŸçi ve sendika kelimeleri bir kez dahi geçmiyor ama firma ve ÅŸirket kelimeleri yani patronlar tam 13 kez ifade ediliyor. Bu program krizi çözmez. ÖzeleÅŸtiri sunmayan, topu iç ve dÄ±ÅŸ mihraklara baÄŸlayan bir program bu. ProgramÄ±n özü bizim yapmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, patronlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± borcu bizim üzerimize yÄ±kmak."

'GÖSTERMELÄ°K ZABITA TEFTÄ°ÅžLERÄ° YALAN'

Enflasyonla mücadele tartÄ±ÅŸmalarÄ±na da deÄŸinen BakÄ±r, "Enflasyonla topyekün mücadele dediler, tamam da bulaÅŸÄ±k makinesi deterjanÄ± yüzde kÄ±rk atmÄ±ÅŸ, yüzde on inse ne olur? Bu sistemde fiyatÄ± piyasa belirler, göstermelik zabÄ±ta teftiÅŸlerinin hepsi yalan. Devlet marketlerdeki fiyatlara müdahale edemez. Ancak gidip kilosunu, içinde ne var ne yok onu kontrol edebilirler" dedi. "YÄ±l sonuna kadar yüzde on indirim yapacaklarÄ±na, fiyatlarÄ± dondursunlar" diyen BakÄ±r, alternatifler üzerine de konuÅŸtu.

'GÜZEL GÜNLER MÜCADELEYLE GELECEK'

Güzel günlerin mücadele ile geleceÄŸini vurgulayan BakÄ±r, alternatif talepleri ÅŸöyle sÄ±raladÄ±:

"Alternatif üretemez miyiz? Bence üretiriz. EmeÄŸin ekonomi programÄ±nÄ± istiyoruz, emekten ve halktan yana politikalar gerekli. Kamu hizmetleri ücretsiz ve nitelikli hale getirilsin. 'Enflasyon ve zamlara hayÄ±r' demeliyiz. Ä°ÅŸten atmalar yasaklansÄ±n demeliyiz. Ä°ÅŸçi haklarÄ± güvenceye alÄ±nsÄ±n, iÅŸsizlik fonundan tüm iÅŸsizler yararlansÄ±n. Ve en önemlisi sendikal haklar güvenceye alÄ±nsÄ±n"

Tek çÄ±kar yolun mücadele olduÄŸunu ifade eden BakÄ±r, "Taleplerimiz için tek çÄ±kar yolumuz bir araya gelmektir, anca öyle krizden çÄ±karÄ±z. Bu ülkenin güzel ve güneÅŸli günleri iÅŸçilerin ve emekçilerin mücadelesi ile gelecek" diye konuÅŸtu. (Kocaeli/EVRENSEL)

Mamakâ€™ta 'Krize karÅŸÄ± ne yapmalÄ±yÄ±z?' paneli dÃ¼zenlendi

â€˜AKP kriz sÃ¼recinde emekÃ§ilerin Ã¶rgÃ¼tsÃ¼zlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¼veniyorâ€™

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 18:01

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