'Mücadelemiz her koşul altında sürüyor'

675 sayılı KHK ile iki yıl önce İstanbul Üniversitesinden ihraç edilen Akademisyenler Barkın Asal, Levent Dölek, Savaş Karabulut, Deniz Morva, T. Hakan Ongan ve M. Cemil Ozansü bir açıklama yaptı.

İstanbul Üniversitesi'nden, Cumhuriyet bayramı günü "terör iltisaklısı" damgasıyla ihraç edilmelerinin üzerinden tam iki yıl geçtiğinin aktarıldığı açıklamada, “Bu müddet içinde üzerimize çamur atılmış ancak bu çamurun izi dahi kalmamıştır. Mücadelemizi her koşul altında sürdürmüş olmanın, bizleri ilk günden itibaren yalnız bırakmayan ve mücadelemizde bizlerle omuz omuza veren öğrencilerimizin, meslektaşlarımızın ve onurla hizmet ettiğimiz emekçi halkın nezdinde aklanmış olmanın vicdan rahatlığı içerisindeyiz” denildi.

Bu tablonun üniversitelere yansımasını ise şöyle özetlendi:

“İçinde görev yapmakta olduğumuz İstanbul Üniversitesi başta gelmek üzere üniversiteler hızlı bir biçimde sermaye sınıfının çıkarlarına uyumlu kurumlara dönüştürülmüştür. Akademik personelin anayasadan kaynaklanan iş güvencesi ve bunun tabii dayanağı olan üniversite özerkliği ilkeleri perişan hale getirilmiştir. Üniversitelerde çalışmak imkanı devrimci ve ilerici yurttaşlara kapatılmıştır. Ülkenin istikbalinin yegâne taşıyıcısı üniversite öğrencileri, biraz sesini çıkarmaya, kendini ifade etmeye ve fikren gelişmek amacıyla hareket etmeye kalktıklarında derhal idari ve adli takibata maruz bırakılarak susturulmaktadır. Böylece en kıvılcımlı cumhuriyet gençleri, onları dünyadaki akranlarının fersah fersah gerisinde bırakan bir tahakküme maruz kalmaktadır.”

‘YARGI YOLUNUN DERHAL AÇILMASINI TALEP EDİYORUZ’

“Üniversitemizdeki görev yerlerimizden uzaklaştırılan ve eğitim ve bilim emekçileri olarak halkımıza hizmet etme hakkı hukuka aykırı biçimde gasp edilen bizler, yukarıda varılan neticelerin gerçekleşmemesi için elimizden geldiğince çaba sarf etmemiz nedeniyle İstanbul Üniversitesinden ihraç edildiğimizin bilincindeyiz” denilen açıklama da “İhraçlarımızın sözüm ona sebeplerini tetkik edecek OHAL komisyonunun anayasaya aykırı ve gayri kanuni biçimde teşkil edilmiş olduğunu tekrar hatırlatarak, işe iade edilmemizden de önce kendi haklılığımızı ifade etmekten iftihar edeceğimiz yargı yolunun derhal açılmasını talep ediyoruz. Zira emekçi halkımızın kamucu bir üniversite sistemine ihtiyacı düne nispetle bugün katbekat artmıştır ve hiçbir kuvvet kalplerimizde taşıdığımız aşkı söndürmeye yetmeyecektir. ” ifadelerine yer verildi. (İstanbul/EVRENSEL)