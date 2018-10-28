Mamakâ€™ta 'Krize karÅŸÄ± ne yapmalÄ±yÄ±z?' paneli dÃ¼zenlendi

Mamak'ta CHP Milletvekili Gamze TaÅŸÃ§Ä±er ve Evrensel Ekonomi YazarÄ± BÃ¼lent FalakaoÄŸluâ€™nun katÄ±lÄ±mÄ±yla 'Krize karÅŸÄ± ne yapmalÄ±yÄ±z?' paneli dÃ¼zenlendi.

Mamak Emek ve Demokrasi Güçleri, Ankara’nÄ±n Mamak ilçesinde, CHP Ankara Milletvekili Gamze TaÅŸçÄ±er ve Evrensel Gazetesi Ekonomi YazarÄ± Bülent FalakaoÄŸlu’nun katÄ±lÄ±mÄ±yla “Krize karÅŸÄ± ne yapmalÄ±yÄ±z?” paneli düzenledi. TaÅŸçÄ±er, krize karÅŸÄ± bir arada durmanÄ±n önemini vurgularken FalakaoÄŸlu, krizin yükünü yoksullara ve emekçi yüklemek isteyen hükümetin, örgütsüzlüÄŸe ve muhalefetin daÄŸÄ±nÄ±k olmasÄ±na güvendiÄŸini belirtti.

Yuva ve KülahlÄ± Köyleri DerneÄŸi’nde gerçekleÅŸen ve halkÄ±n yoÄŸun katÄ±lÄ±m gösterdiÄŸi paneli EÄŸitim Sen 1 No'lu Åžube BaÅŸkanÄ± Sultan SaygÄ±lÄ± modere etti. Panele katÄ±lÄ±m yoÄŸun oldu.

TAÅžÇIER: BÄ°R ARADA DURMAMIZ LAZIM

Panelde ilk sözü alan CHP Ankara Milletvekili Gamze TaÅŸçÄ±er, herkesi etkileyen bir kriz yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti ve krizin hukukun siyasileÅŸmesi, basÄ±n özgürlüÄŸünün ortadan kalkmasÄ± ve tek adam rejiminin inÅŸa edilmek istenmesi gibi siyasi nedenleri olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi. "Saray’Ä±n bir günlük masrafÄ±, bir asgari ücretlinin 93 yÄ±llÄ±k kazancÄ±na eÅŸit” diyen TaÅŸçÄ±er, Türkiye’nin OECD ülkeleri arasÄ±nda çocuk yoksulluÄŸunun en yüksek olduÄŸu ülke olduÄŸunu belirtti. Krizden en çok zarar gören kesimlerden birinin de kadÄ±nlar olduÄŸunu belirten TaÅŸçÄ±er, kadÄ±nlarÄ±n krizde gözden çÄ±kartÄ±lan ilk kesim olduÄŸuna iÅŸaret etti. TaÅŸçÄ±er, halkÄ±n krize karÅŸÄ± bir arada durmasÄ± ve iktidara alternatif olduÄŸunu göstermesi gerektiÄŸini vurgulayarak birliktelik çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

'Kriz, kadÄ±nlara daha fazla ÅŸiddet ve sÃ¶mÃ¼rÃ¼ olarak dÃ¶nÃ¼yor'

‘SÄ°YASET ODAKLI Ä°LERLEMELÄ°YÄ°Z’

Evrensel YazarÄ± Bülent FalakaoÄŸlu ise TaÅŸçÄ±er’in “Krizin nedenlerini siyasal sebepler olduÄŸu” yönündeki görüÅŸlerini eleÅŸtirerek baÅŸladÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda Türkiye dÄ±ÅŸÄ±nda Arjantin ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerin de benzer bir ekonomik kriz içerisinde olduÄŸunu belirtti. FalakaoÄŸlu, 2008 krizi sonucunda dünyada bollaÅŸan sÄ±cak para ile borçlanan ülkelerin bugün krizde olduÄŸunu söyledi.

Kriz ile birlikte yoksulluÄŸun daha da derinleÅŸeceÄŸine iÅŸaret eden FalakaoÄŸlu, genç iÅŸsizliÄŸinin yükseleceÄŸini ve ödemelerinin ertelemesini talep eden birçok iÅŸletmenin de bu krizle birlikte iflas edeceÄŸini dile getirdi.

FalakaoÄŸlu, AKP iktidarÄ±nÄ±n yüksek artÄ± deÄŸer üretimi ile sermaye sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±; saÄŸlÄ±k hizmetinin yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, yoksulluk yardÄ±mlarÄ± ve kredi olanaklarÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ± ile de yoksul ve emekçi kesimleri kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

“Yeni Ekonomi ProgramÄ± ile birlikte hem saÄŸlÄ±k hizmetinin kapsadÄ±ÄŸÄ± alan daralacak hem de yoksulluk yardÄ±mlarÄ± ‘kalÄ±cÄ± gelir yaratma’ adÄ± altÄ±nda azaltÄ±lacak” diyen FalakaoÄŸlu, hükümetin bunu yaparken yoksul ve emekçi kitlelerin örgütsüz ve muhalefetin daÄŸÄ±nÄ±k olmasÄ±na güvendiÄŸini belirtti.

YapÄ±lmasÄ± gerekenin sonuç odaklÄ± deÄŸil siyaset odaklÄ± düÅŸünerek kazanÄ±mlarla ilerlemek olduÄŸunu söyleyen FalakaoÄŸlu, “Ancak böyle yaparsak iktidarÄ±n ajitasyonunun önüne geçebiliriz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

â€˜AKP kriz sÃ¼recinde emekÃ§ilerin Ã¶rgÃ¼tsÃ¼zlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¼veniyorâ€™

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 17:48

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