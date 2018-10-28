'Kars'ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar aileleri barÄ±ÅŸtÄ±rmaktan suÃ§lanÄ±yor'

HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen, Kars'ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan siyasetÃ§ilerin kavgalÄ± aileleri barÄ±ÅŸtÄ±rmaktan suÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Kent yaÅŸanan gözaltÄ±lar nedeniyle Kars’a gelen HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen, gözaltÄ±ndaki siyasetçilerin kavgalÄ± aileleri barÄ±ÅŸtÄ±rmaktan suçlandÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) eski Milletvekili Åžafak ÖzanlÄ±, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Kars Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Cengiz AnlÄ±, HDP Kars Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Ekrem SavcÄ±, HDP Kars eski Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Cengiz TopbaÅŸlÄ± ve HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen’in danÄ±ÅŸmanÄ± Hayati MehmetoÄŸlu dört gündür gözaltÄ±nda tutuluyor. Dosyaya gizlilik konulurken, gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n SalÄ± günü ifadelerinin alÄ±nacaÄŸÄ± belirtildi.

Siyasetçilerin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kente gelen HDP Grup BaÅŸkanvekili ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, MA’ya deÄŸerlendirme yaptÄ±. Bilgen, “Bu gözaltÄ±lar hiçbir hukuki gerekçeye dayanmayan tasfiye amaçlÄ± giriÅŸimlerdir. AvukatlarÄ±mÄ±z gözaltÄ±na nedenlerine iliÅŸkin yaptÄ±klarÄ± tüm giriÅŸimlerde bilgi alamadÄ±lar ama Kars yerel basÄ±nÄ±na tüm bilgiler verilmiÅŸ. Ä°ddia edilen suç aileler arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ çalÄ±ÅŸmalarÄ±dÄ±r. Ailelerin barÄ±ÅŸÄ±na partinin dahil olmasÄ±nÄ± kriminalize etme giriÅŸimidir. Bu ülkede, bu topraklarda tarihi sorumluluktur barÄ±ÅŸÄ± tesis etmek. Türkiye’de bunun hukuki bir altyapÄ±sÄ± da kuruldu. Adliyelerdeki dosyalarÄ± hafifletmek için özel yetki belgeleri ve kurslar veriliyor. KavgalÄ± insanlarÄ± barÄ±ÅŸtÄ±rmak ve bir diyalog yolu aramak suç olmamalÄ±dÄ±r. Bir partinin eÅŸbaÅŸkanlarÄ±nÄ±, yöneticilerini bu nedenle gözaltÄ±na almanÄ±n kabul edilebilir yanÄ± yoktur” diye konuÅŸtu.

Bu gözaltÄ±larÄ±n bir sindirme ve yeni bir algÄ± oluÅŸturma giriÅŸimi olduÄŸunu ifade eden Bilgen, “Bu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z eÄŸer haklarÄ±nda ciddi bir iddia varsa ifadeye çaÄŸrÄ±ldÄ±klarÄ±nda giden arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zdÄ±r. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z hakkÄ±nda baÅŸka dosyalar var ve yargÄ± süreçleri devam ediyor. DolayÄ±sÄ±yla da böyle ev basarak gözaltÄ±na almak, sonra da gözaltÄ± gerekçesini yerel medyayla paylaÅŸÄ±p buradan bir korku yaymaya çalÄ±ÅŸmak tamamen bir siyasi amacÄ± taÅŸÄ±yor” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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