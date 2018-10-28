2 askerin donarak Ã¶lmesine Dersim'deki siyasilerden tepki geldi

Dersimâ€™de 2 askerin donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine Dersim'deki siyasi partilerden tepki geldi: Ä°nsanlarÄ±n Ã¶lmemesi iÃ§in tepki gÃ¶sterilmeli.

Dersim’in NazÄ±miye ilçesinde operasyona çÄ±kan 2 askerin donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesi, 10 askerin ise donma tehlikesi geçirmesine iliÅŸkin HDP Dersim Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± HÄ±dÄ±r Çiçek ve CHP Dersim Ä°l BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Handan Kahraman ÅžanlÄ± MA’ya açÄ±klamalarda bulundu. HDP Dersim Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± HÄ±dÄ±r Çiçek, insanlarÄ±n ölmemesi için tepki gösterilmesi gerektiÄŸini belirtirken, CHP Dersim Ä°l BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Handan Kahraman ÅžanlÄ± ise baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmanÄ±n takipçisi olacaklarÄ±nÄ± söyledi. Evrensel'e konuÅŸan EMEP Dersim Ä°l BaÅŸkanÄ± Mustafa TaÅŸkale de, demokratik ve halkçÄ± bir barÄ±ÅŸÄ±n savunulmasÄ±nÄ±n elzem olduÄŸunu söyledi.

HDP Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Çiçek, askerlerin donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesini üzüntü ile karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, bir tek insanÄ±n bÄ±rakÄ±n ölümünü burnunun kanamasÄ±nÄ± dahi istemediklerini kaydetti. Çiçek, “21’inci yüzyÄ±lda böyle bir ÅŸey olabilir mi? Hangi çaÄŸda yaÅŸÄ±yoruz. SaÄŸduyulu herkese çaÄŸrÄ±mdÄ±r; yapÄ±lacak tek ÅŸey savaÅŸ ve ölümlerin önüne geçilmesidir. Yani orada askerlerin ölmesinin de bu devlet için hiçbir anlamÄ± yoktur. Daha önce de benzer durumlarÄ± gördük. YaÅŸanÄ±lanlar bu ülkenin kaderidir. Ä°nsanlarÄ±n ölmemesi için hep birlikte tepki göstermeliyiz” dedi.

CHP: Ä°HMAL SÖZ KONUSU DEÄžÄ°L

CHP Ä°l BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Handan Kahraman ÅžanlÄ± da yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren askerlerin ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±ndan bulunarak, üzüntü içerisinde olduklarÄ±n belirtti. ÅžanlÄ±, ÅŸehrin yaÅŸam ÅŸartlarÄ±nÄ±n bilinmediÄŸini belirterek, “DoÄŸa felaketlerine hiç birimiz engel olamÄ±yoruz. Bu yÄ±l yapraklar dökülmeden soÄŸuklar baÅŸladÄ±. Herhangi bir ihmalin söz konusu olduÄŸunu düÅŸünmüyorum. Vali yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada adli ve idari soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. SoruÅŸturmanÄ±n takipçisi olacaÄŸÄ±z” dedi.

‘BARIÅžIN SAVUNULMASI ELZEMDÄ°R’

Evrensel’e konuÅŸan EMEP Dersim Ä°l BaÅŸkanÄ± Mustafa TaÅŸkale ise, “Ä°çerde veya dÄ±ÅŸarÄ±da ölmenin veya öldürmenin son bulmasÄ± için tek çÄ±kÄ±ÅŸ yolu tabi ki bugüne kadar da savunduÄŸumuz gibi barÄ±ÅŸtÄ±r. BarÄ±ÅŸ politikasÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±kça, yani bugünkü haliyle; bugün donarak ölümler gerçekleÅŸir, yarÄ±n çatÄ±ÅŸma halinde belki ölümler gerçekleÅŸir, belki baÅŸka zaman da yine aynÄ± nedenlerle kaza yoluyla da bu ölümler gerçekleÅŸebilir. Ama burada tümünün vardÄ±ÄŸÄ± sonuç insan yaÅŸamÄ±nÄ±n yitip gitmesidir. Ä°ÅŸte buradan çÄ±karÄ±lmasÄ± gereken dersler vardÄ±r. HalkÄ±mÄ±zÄ±n, tüm halklarÄ±n, emekçilerin barÄ±ÅŸa için, bu ölümlerin durdurulmasÄ±na için, demokratik ve halkçÄ± bir barÄ±ÅŸÄ±n savunulmasÄ±nÄ±n elzem olduÄŸunu bir kez daha parti olarak ifade ediyoruz” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Dersim'de donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren askerlerle ilgili soruÅŸturma

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 17:46

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