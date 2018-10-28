CHPâ€™li KÄ±lÄ±Ã§, TEDAÅž KreÅŸ ve Anaokulu'ndaki skandallarÄ± Meclis'e taÅŸÄ±dÄ±

Ankaraâ€™daki TEDAÅž KreÅŸ ve Anaokulu'nda bir ÅŸahsÄ±n, resmi gÃ¶revli olmamasÄ±na raÄŸmen eÄŸitim ve sosyal faaliyet planlamasÄ± Meclis gÃ¼ndemine taÅŸÄ±ndÄ±.

CHP Ä°zmir Milletvekili Sevda Erdan KÄ±lÄ±ç, Ankara’daki, Türkiye Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m A.Åž. (TEDAÅž) tarafÄ±ndan iÅŸletilen TEDAÅž KreÅŸ ve Anaokulu'nda Hatice Özipek adlÄ± ÅŸahsÄ±n, kadrolu resmi eleman olmamasÄ±na karÅŸÄ±n eÄŸitim ve sosyal faaliyetler planyÄ±p uygulamasÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay’a sordu. KÄ±lÄ±ç, Özipek’in kurumla olan baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ± isteyerek “Buna göz yuman bürokratlar hakkÄ±nda ilgili bakanlÄ±klar nezdinde bir giriÅŸimde bulunulacak mÄ±dÄ±r?” diye sordu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilgili kuruluÅŸu TEDAÅž tarafÄ±ndan iÅŸletilen anaokulda eylül ayÄ±ndan itibaren geçrekleÅŸtirilen uygulamalarÄ±n, velilerin tepkisini çektiÄŸine deÄŸinen KÄ±lÄ±ç, yazÄ±lÄ± ve sözlü iddialara göre TEDAÅž’Ä±n kadrolu resmi elemanÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± gibi TEDAÅž Ä°ntra Web sitesindeki anaokulu personeli listesinde de adÄ± geçmeyen Hatice Özipek’in okulda çeÅŸitli uygulamalara imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

'ERKEK VE KIZLARIN BÄ°RLÄ°KTE OTURMASI UYGUN DEÄžÄ°L' DEDÄ°

Ä°ddialara göre Özipek, 23 Nisan gösterileri için sahneye çÄ±kan çocuklarÄ± “sirk hayvanÄ±na” benzeterek 23 Nisan gösterilerini yasakladÄ±. Daha önce müfredatta yer alan 'modern danslar' dersi ise dersin öÄŸretmeninin çok disiplinli olmasÄ± ve çocuklarÄ±n zorlanmasÄ± sebebiyle, velilerin öÄŸretmenin deÄŸiÅŸmesi talebine karÅŸÄ±n Özipek tarafÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Özipek, deÄŸerler dersinde ise “erkek ile kÄ±zlarÄ±n birlikte oturmasÄ±nÄ±n uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ayakta su içmenin günah olduÄŸunu” söyledi. Evlerinde veya baÅŸka evlerde ayakta su içilip içilmediÄŸinin tespiti için çocuklara gizli görev verdi. Cuma günleri ise Özipek tarafÄ±ndan “Cuma kutlamasÄ±” adÄ± altÄ±nda çeÅŸitli etkinlikler düzenlendi. Bu etkinliklerde çocuklara “günaydÄ±n” ve “merhaba” yerine “selamünaleyküm” denilerek selamlaÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi söylendi.

'UYGULAMALARA KÄ°M GÖZ YUMDU?'

Duruma tepki gösteren velilerin, çocuklarÄ±nÄ± emanet ettikleri Hatice Özipek’in kim olduÄŸu ve daha önce neler yaptÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda bilgi edinmek için CÄ°MER’e baÅŸvurduÄŸunu dile getiren CHP’li KÄ±lÄ±ç, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay’a TEDAÅž KreÅŸ ve Anaokulunda verilen eÄŸitimden baÅŸta genel müdürlük, daire baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, kreÅŸ ve anaokulu yönetiminin mi yoksa hizmet alÄ±mÄ± yapÄ±lan ÅŸirketin mi sorumlu olduÄŸunu sordu.

KÄ±lÄ±ç, kreÅŸ ve anaokulunda yapÄ±lan uygulamalarÄ±n hangi esaslara dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve uygulamalarÄ± gerçekleÅŸtiren Hatice Özipek’in kurumla olan baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n da açÄ±klanmasÄ±nÄ± istedi.

Eylül ayÄ±ndan beri kurumdaki eÄŸitim ve sosyal faaliyetleri planlayan Özipek’in herhangi bir ücret alÄ±p almadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, ÅŸayet alÄ±yorsa miktarÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ± talep eden KÄ±lÄ±ç, “Oyun çaÄŸÄ±ndaki çocuklarÄ±n ve ailelerin psikolojilerini bozan, söylem ve eylemleriyle mütedeyyin aileleri dahi rahatsÄ±z eden, gerekçe soranlara 'Ben böyle uygun gördüm, böyle karar verdim' diye yanÄ±t veren anlayÄ±ÅŸ ve uygulamalar ile buna göz yuman bürokratlar hakkÄ±nda ilgili bakanlÄ±klar nezdinde bir giriÅŸimde bulunulacak mÄ±dÄ±r?” diye sordu. (Ankara/EVRENSEL)

Anaokulunda kÄ±z Ã§ocuklarÄ±na 'ayak yÄ±kama' eÄŸitimi

'Anaokulu Ã¶ÄŸrencilerine iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ± kontrolÃ¼' iddiasÄ±

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