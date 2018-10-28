CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± EÄŸitim ProgramÄ±nda â€˜PiyasanÄ±n gereksinimleriâ€™ var

â€˜2019 YÄ±lÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± YÄ±llÄ±k EÄŸitim ProgramÄ±â€™nÄ± EÄŸitim Sen deÄŸerlendirdi: EÄŸitim alanÄ±nda sorunlarÄ± Ã§Ã¶zme potansiyeli barÄ±ndÄ±rmÄ±yor

Eylem NAZLIER

Ä°stanbul

‘2019 YÄ±lÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± YÄ±llÄ±k ProgramÄ±’ Resmi Gazete’nin mükerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±nlandÄ±. Programda eÄŸitim alanÄ±nda izlenecek politika ve tedbirlere yer verildi. Evrensel’e eÄŸitim alanÄ±ndaki tedbirleri madde madde deÄŸerlendiren EÄŸitim Sen EÄŸitim Sekreteri Özgür BozdoÄŸan, “BaÅŸlangÄ±çta ortaya koyduÄŸu hedefleri gerçekleÅŸtirmekten oldukça uzak, o hedefler ve sorunlarÄ± çözme potansiyelini içinde barÄ±ndÄ±rmayan bir planlama ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Bu program, kendisinde öncekilerden farklÄ± olarak sermayenin, piyasanÄ±n gereksinimlerini karÅŸÄ±lamada çok etkin olduÄŸunu söyleyebiliriz” dedi.

‘PÄ°YASANIN GEREKSÄ°NÄ°MLERÄ° TEMEL ALINMIÅž’

‘Hayat boyu öÄŸrenme yaklaÅŸÄ±mÄ± çerçevesinde iÅŸ gücü piyasasÄ±yla uyumunu güçlendiren, fÄ±rsat eÅŸitliÄŸine dayalÄ±, kalite odaklÄ± dönüÅŸüm sürdürülecek’ maddesini yorumlayan BozdoÄŸan, “Burada en kritik olan ÅŸey ÅŸu hayat boyu öÄŸrenme ile iÅŸ gücü piyasalarÄ± arasÄ±ndaki uyum temel alÄ±nmÄ±ÅŸ. Burada piyasa gereksinimin karÅŸÄ±lanmasÄ± ve deÄŸiÅŸen mesleki yeterliliklerin giderilmesine dönük olarak hayat boyu öÄŸrenmenin yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± esas alÄ±nmasÄ± söz konusu. Bütün bir vizyon belgesi ve planlamanÄ±n tamamÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda piyasanÄ±n gereksinimleri temel alarak yapÄ±lmÄ±ÅŸ. Daha çok meslek liselerine yönlendirecek bir içerikle yapÄ±landÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ. Özel okullarÄ±n akademik eÄŸitime doÄŸru yöneleceÄŸi bir sürece doÄŸru planlama yapÄ±lmÄ±ÅŸ görülüyor” dedi.

‘ANADOLU LÄ°SELERÄ°YLE Ä°LGÄ°LÄ° HERHANGÄ° BÄ°R Ä°YÄ°LEÅžTÄ°RME YOK’

Ä°mam hatip okullarÄ±nÄ±n müfredat, ders yapÄ±sÄ± ve dil yeterlikleri iyileÅŸtirileceÄŸinin de programda yer aldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken BozdoÄŸan, “Burada dikkatimizi çeken nokta ÅŸu: Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleriyle de ilgili ayrÄ± bir baÅŸlÄ±k açÄ±lmÄ±ÅŸ ancak baÅŸlÄ±k açÄ±lmayan tek okul türü Anadolu Liseleri. Vizyon belgesinde dikkatimizi çekmiÅŸti. Anadolu liseleriyle ilgili herhangi bir iyileÅŸtirme, herhangi bir planlama yapÄ±lmÄ±ÅŸ deÄŸil. Ä°mam Hatip Liseleri, Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleriyle ilgili bir tasavvurda bulunan milli eÄŸitim bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anadolu liselerinin ne öÄŸretim programlarÄ±, öÄŸretmenleri, dersleri ile ilgili ne vizyon belgesinde ne de 2019 YÄ±lÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± YÄ±llÄ±k ProgramÄ±nda yer vermemiÅŸ olmasÄ± bu okullarÄ±n zaman içerisinde sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltacaÄŸÄ±nÄ± hem de yeniden düz liselere doÄŸru yönlendireceÄŸi gibi bir düÅŸünce bizde oluÅŸturuluyor. Anadolu liseleri, akademik eÄŸitim almak isteyen çocuklarÄ±n tercih yaptÄ±ÄŸÄ± lise türü. Ve bu hiçbir belgede Anadolu Lisesi ibaresi geçmiyor orada da hiçbir planlama yapÄ±lmÄ±yor. Yani bunla ilgili milli eÄŸitim bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir tasavvurunun olduÄŸunun farkÄ±ndayÄ±z. Ancak açÄ±klamadÄ±klarÄ± için bu tasavvurun ne olduÄŸunun, ne yapmak istedikleriyle ilgili kaygÄ±larÄ±mÄ±z artmaktadÄ±r” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

‘AYRI BÄ°R SÄ°STEME GEÇÄ°LÄ°YOR’

“EÄŸitim kalitesinin artÄ±rÄ±lmasÄ± için ölçme ve deÄŸerlendirme yöntemleri etkinleÅŸtirilecek, öÄŸrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri izlenecek, kademeler arasÄ± geçiÅŸ sÄ±navlarÄ±nÄ±n eÄŸitim sistemi üzerindeki etkisi azaltÄ±lacak” maddesinin Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk’un söylemleriyle zÄ±t olduÄŸunu aktaran BozdoÄŸan, “Åžimdi Milli EÄŸitim BakanÄ± bir taraftan sÄ±nav baskÄ±sÄ±nÄ± azaltacaÄŸÄ±z derken baskÄ±yÄ± tüm ülke geneline yaygÄ±nlaÅŸtÄ±racak ayrÄ± bir hedef koymuÅŸ. SÄ±nav temelli baÅŸarÄ± düzeylerinin deÄŸerlendireceÄŸi ve denetleneceÄŸi ayrÄ± bir sisteme geçiliyor” diye konuÅŸtu.

‘MESLEKÄ° VE TEKNÄ°K EÄžÄ°TÄ°MÄ°N TERCÄ°H EDÄ°LMESÄ° Ä°STENÄ°YOR’

EÄŸitimde alternatif finansman modelleri geliÅŸtirilecek, özel sektörün eÄŸitim kurumu açmasÄ±, özel kesim ve meslek örgütlerinin mesleki eÄŸitim sürecine idari ve mali yönden aktif katÄ±lÄ±mÄ± özendirileceÄŸi maddesini de eleÅŸtiren BozdoÄŸan, “ OkullarÄ±nÄ±n finansmanÄ± ile ilgili piyasa ile okullarÄ±n iliÅŸkilendirildiÄŸini görüyoruz. EÄŸitim sistemi ile iÅŸ gücü piyasalarÄ±yla iliÅŸkiyi kurmak için yapÄ±landÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ. Mesleki ve Teknik EÄŸitimin tercih edilmesinin yolunu aranÄ±yor. Bu üniversiteye daha az öÄŸrencinin gitmesinin bir formülü olacak. PiyasanÄ±n gereksinimin karÅŸÄ±lanmasÄ±na yönelik bir çalÄ±ÅŸma. Yeni milli eÄŸitim bakanlÄ±ÄŸÄ± yönetimi piyasacÄ± zihniyetin öne çÄ±kmasÄ± için aktif rol oynayacak” dedi.

Son olarak BozdoÄŸan ÅŸunlarÄ± söyledi: “BaÅŸlangÄ±çta ortaya koyduÄŸu hedefleri gerçekleÅŸtirmekten oldukça uzak, o hedefler ve tanÄ±mlanmÄ±ÅŸ sorunlarÄ± çözme potansiyelini içinde barÄ±ndÄ±rmayan bir planlama ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Bu program, kendisinde öncekilerden farklÄ± olarak sermayenin, piyasanÄ±n gereksinimlerini karÅŸÄ±lama da çok daha belirgin hale getirildiÄŸini görüyoruz.”

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