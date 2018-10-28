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FotoÄŸraf: DHA
Kot fabrikasÄ±nda 5 iÅŸÃ§i kimyasaldan zehirlendi
28 Ekim 2018 16:05
TekirdaÄŸ Ergene'de Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± kot fabrikasÄ±nda Ã¼tÃ¼ yaparken kimyasaldan zehirlendikleri belirtilenÂ 5 iÅŸÃ§i hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
TekirdaÄŸ'Ä±n Ergene ilçesinde çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± kot fabrikasÄ±nda ütü yaparken kimyasaldan zehirlendikleri belirtilen 5 iÅŸçi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸçilerden birinin saÄŸlÄ±k durumunun ciddiyetini koruduÄŸu belirtildi.
Olay, Çerkezköy yolu üzerinde bulunan kot fabrikasÄ±nda meydana geldi. Kot ütü bölümünde çalÄ±ÅŸan G.C., Åž.T., S.D., R.A. ve M.Ç. yoÄŸun buharla birlikte rahatsÄ±zlandÄ±. Ä°ÅŸçiler ihbar üzerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±. Kimyasaldan zehirlendiÄŸi tespit edilen iÅŸçilerden Åž.T.’nin yoÄŸun bakÄ±m ünitesine alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. (TekirdaÄŸ/DHA)
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