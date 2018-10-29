29 Ekim 2018 03:59

Milli hokeyci çöp topluyor!

Çim hokeyi ile birçok başarı elde eden milli sporcu Mehmet Salih Yaylık, sokaklardan çöp topluyor: 'Emeğimizi sömürdüler'

Milli hokeyci çöp topluyor!

Fotoğraflar: Evrensel

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    Fırat TOPAL
    Diyarbakır

    Diyarbakır’da 14 yıl önce sokakta çöp toplayan Mehmet Salih Yaylık, topluma kazandırma adına gençlik merkezine kaydı yapılıyor. Burada tanıştığı çim hokeyi ile birçok başarı elde ederek milli takımda da oynamasına rağmen Yaylık, halen çöp topluyor. “Bizi sokaklardan alan insanlar bize sırtlarını döndüler. Kendi menfaatleri için almışlar. Emeğimizi sömürdüler” diyen Yaylık’ın tek hayali ise, bir takım kurarak sokakta çalışan çocuklara sahip çıkmak ancak maddi imkansızlıklar el vermiyor.

    Diyarbakır’da 2004 yılında Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde topluma kazandırma adına sokakta çöp toplayan 26 yaşındaki Mehmet Salih Yaylık’ın 75. Yıl Gençlik Merkezi’ne kaydı yapılıyor. Yaylık burada Çim Hokeyi sporu ile tanışıyor. O zaman ki adı Diyarbakır Gençlik Spor Kulübü(Peyas Spor Kulübü) ile turnuvalara katılıyor. 2010 yılında Türkiye 2.si oluyorlar. Takımı Süper Lige de taşıyorlar. Defalarca gol kralı oluyor. Her geçen gün yıldızı parlayan Yaylık, milli takım hocalarının da dikkatini çekmeyi başarıyor.

    ÖVGÜ DOLU BAHSEDİLDİ

    Hatta 2012 yılında haberi yapılarak, “Katar’da düzenlenecek Erkekler Dünya Hokey Ligi 1. Round müsabakalarında ülkemizi temsil edecek” deniliyor. Diyarbakır Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki hokey takımının o dönemki antrenörü Veysi Koyun da Yaylık’tan övgülerle bahsediyor. AA muhabirine konuşan Koyun, “Mehmet Salih Yaylık’ı da 2004 yılında sokaklarda çöp topladığı esnada bulup takıma aldık. Yıllarca hem idmana geldi hem de sokaklarda çöp toplayarak, ailesinin geçimine katkıda bulundu. 8 yılda 50’nin üzerinde Çim Hokeyi Türkiye Şampiyonası ile süper lig müsabakalarına katıldı. Buralarda birçok başarı elde etti. Son olarak Zonguldak’ta yapılan Türkiye Açık Alan Hokey Ligi’nde gol kralı olarak, hokey tarihine geçti” demişti.

    ‘SAHİP ÇIKTIK’ DENİLDİ AMA...

    Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ise, 2003 yılından bu yana Salih gibi sokaklarda çalışan çocuklara karşı hassasiyetlerinin olduğunu söylemişti. Karakan o dönem sözlerini ise şöyle sürdürmüştür: “Diyarbakır’daki çocuklara biz sahip çıkmazsak, birileri sahip çıkar. Bu çocukların yeri sokaklar değil. Sokakta bir şeyler satıp, güvenlik güçlerine taş atmak değil. Bunların yeri spor salonlarıdır. Çok sayıda çocuğumuza bu şekilde sahip çıkıp, malzeme yardımında bulunduk.”

    YAYLIK, YAŞADIKLARINI EVRENSEL’E ANLATTI

    Ancak her seferinde emeği göz ardı edilen Yaylık, zor günler geçirir. Spor yaptığı dönemlerde sporuna devam edebilmek ve eğitimi sürdürebilmek için sokaklarda çöp toplamaya devam eder. Ekonomik sıkıntılardan kaynaklı oynadığı takımdan ücret talep edince takımdan çıkarılır. Şimdi ise bir hurdacı dükkanında çöp topladığı yerden hayatına devam ediyor. Yaylık yaşadıklarını Evrensel’e anlattı.

    ‘ANTRENMAN SONRASI ÇÖP TOPLAMAYA ÇIKARDIK’

    2004 yılında Diyarbakır’da yürütülen bir projeyle sokakta çalışan çocukların 75. Yıl Çocuk Merkezi’ne kaydının yapıldığını söyleyen Yaylık, kendisinin hokey takımına teşvik edildiğini belirterek, “3-4 antrenman sonra turnuvaya katıldık. O elemelerde 20 kişi arasından 4 kişi seçildi bizden. O turnuvalara giderken bir yandan yine çöp toplamaya çıkıyorduk. Spora zamanımız olsun diye akşam çöp topluyorduk. Maça bir hafta kala önce antrenmana sonra tekrar çöp toplamaya giderdik. 2003 yılında 11-12 yaşındaydım. Aradan 2-3 yıl geçti. En üst takıma girmeyi başardım. Diyarbakır’ın tek takımıydı zaten. 2010 yılında Diyarbakır’da turnuva yapıldı. O yıl turnuvada Türkiye 2. si olduk” diyor.

    ‘MASRAFLARIMIZI CEBİMİZDEN ÖDEDİK’

    Gittikleri turnuvalarda tüm masraflarını kendilerinin karşıladıklarını, kulüp tarafından hiçbir masraflarının karşılanmadığını ileri süren Yaylık, “Hocalarımız eğer ‘milli takıma girerseniz, beden eğitimi öğretmeni olabilme avantajınız olur. Bu işte para yok, oyuncu kazanamıyor’ derdi. Ama biliyoruz kulüpler, hocalar kazanıyor, oyunculara yok, kendi aralarında bölüşüyorlar” diyor.

    ‘BİR MAÇTA EN FAZLA GOL ATAN ÜNVANINI ALDIM’

    2012’de A milli takımına seçildiğini söyleyen Yaylık,  “Diyarbakır’da A milli takıma seçilen ilk sporcuydum. 2016 yılında Türkiye’de Diyarbakır’ın Süper Lig’de olan tek takımıydık. Elemelerde ilk 18’e girmeyi başardım. Tabi o yılda Türkiye’de ilk Süper Lig’de 19 golle gol kralı oldum. Türkiye’de çim hokeyinde bir maçta en fazla gol atan unvanı da bende” diyor.

    ‘O KADAR EMEK VERDİM, BİR KARŞILIĞI OLMALIYDI’

    Bunca yıl oynamasına rağmen ekonomik sıkıntılarını gideremeyen Yaylık, 2 yıl önce kulüpten ayrılıyor.  Yaylık, “2 yıl önce bir takım kurduk. Destek için sağa sola gidiyoruz. Eski takımımızın yöneticileri gittiğimiz yere telefon açıyor. ‘Onlar kötü çocuklar madde bağımlısı deyip destek çıkmayın’ diye görüşüyorlarmış. Ayrılınca bizi karalamaya başladılar. 14 yıl oynadım, bir kere bile ücret almadım. O kadar emek verdim, bir karşılığı olmalıydı. Bizi sokaklardan alan insanlar bize sırtlarını döndüler. Kendi menfaatleri için almışlar. Emeğimizi sömürdüler” dedi.

    TEK HAYALİ SOKAK ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKMAK

    Takım kuramayınca 2 yıl önce Nizip Belediye Spor Kulübü’nde oynamaya başlayan Yaylık, “Geçen yıl 3’üncü, bu yıl namağlup şampiyon olduk. Şu an onlar Süper Lig’e çıktı. Ekonomik sıkıntılardan gidemeyeceğim. Bu ligde oynarken sadece yol masrafımı ve ihtiyaçlarımı karşılıyorlardı. Süper Lig’de bana ücret ödemeleri gerekiyor ve ödeyemeyeceklerini söylediler. O takımdan da ayrılacağım. Bize destek verilsin, sokakta çalışan çocuklara biz de destek olalım” diye konuştu. Yaylık, beden eğitimi öğretmeni olup takım kurarak sokakta çalışan çocuklara sahip çıkmak istediğini ancak üniversite sınavını kazanmasına rağmen maddi imkansızlık yüzünden okuyamadığını da sözlerine ekliyor.

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