Temelli: Gelin Ã§oÄŸulcu, demokratik, laik bir cumhuriyet inÅŸa edelim

DiyarbakÄ±r'da konuÅŸan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli, 'Gelin Ã§oÄŸulcu, demokratik, laik bir cumhuriyeti hep birlikte inÅŸa edelim' Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

"OrtadoÄŸu Krizi ve Demokratik Ulus Çözümü" konulu konferans için DiyarbakÄ±r’da bulunan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli, gündeme iliÅŸkin basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. Demir Otel’de düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Temelli “Türkiye’de demokratik siyaset mücadelesini yükseltebilirsek OrtadoÄŸu’ya da barÄ±ÅŸçÄ±l anlamda da bir çözüm getirebileceÄŸiz” dedi. Temelli ayrÄ±ca “Gelin barÄ±ÅŸ mücadelesine güç katalÄ±m” çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak “Türkiye’nin hasretini çektiÄŸi barÄ±ÅŸ, bizlerin mücadelesi ile, Türkiye halklarÄ±nÄ±n, emekçilerin mücadelesi ile var olacak” dedi.

‘SURÄ°YE’DEKÄ° ÇÖZÜM TÜM ORTADOÄžU Ä°ÇÄ°N ÖNEMLÄ°’

OrtadoÄŸu’nun krizinin OrtadoÄŸu ile sÄ±nÄ±rlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Temelli, “Küresel, siyasi bir kriz ve bu krizin odaÄŸÄ±nda bugün Suriye var. Suriye meselesine dair ortaya koyabileceÄŸimiz çözümle, hem Suriye’ye hem OrtadoÄŸu’ya hem de ülkemize barÄ±ÅŸ ve demokrasi konusunda önemli geliÅŸmeler saÄŸlayacaktÄ±r. Bugün burada konferansÄ±mÄ±zdaki tartÄ±ÅŸmalar bu anlamÄ±yla büyük önem taÅŸÄ±yor” dedi.

“YarÄ±n 29 Ekim, Cumhuriyetin 95’inci yÄ±l dönümü. 95 yÄ±llÄ±k tarihe baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Cumhuriyetin demokratikleÅŸememesi sorunu Türkiye’nin birinci sorunu. Demokratik bir Cumhuriyeti hâlâ var edememiÅŸiz” diyen Temelli, Cumhuriyeti var etmenin de ötesinde Türkiye’nin gelmiÅŸ olduÄŸu noktaya bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na, demokratik kurumlarÄ±n tasfiye edildiÄŸini, giderek otoriterleÅŸen bir rejime doÄŸru Türkiye’nin sürüklendiÄŸini söyledi.

‘DÖRTLÜ ZÄ°RVEDE SURÄ°YE HALKLARININ Ä°RADESÄ° YOK SAYILMIÅžTIR’

Dün Ä°stanbul’da gerçekleÅŸen dörtlü zirveye dair OrtadoÄŸu’ya yönelik çözümler konusunda iktidarÄ±n hala çarpÄ±k bir anlayÄ±ÅŸla konuya yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Temelli “Suriye savaÅŸÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± günden bugüne, Suriye’de çözümün ancak Suriye halklarÄ±nÄ±n iradesi ile var olabileceÄŸine vurgu yaptÄ±k. Oysa karÅŸÄ±mÄ±za sürekli olarak Suriye halklarÄ±nÄ±n iradesini yok sayan bir anlayÄ±ÅŸ çÄ±ktÄ±. BarÄ±ÅŸçÄ±l çözümler istiyorsak bu sürecin içinde Suriye halklarÄ± olmalÄ±dÄ±r. Suriye halklarÄ±nÄ±n IÅžÄ°D’e karÅŸÄ± mücadele vermiÅŸ iradesi orada olmalÄ±dÄ±r” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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TÜRKÄ°YE HALKLARINA ÇAÄžRI

Önceki gün, Pervin Buldan’Ä±n açÄ±klamasÄ±na cevap veren Ömer Çelik’in söylemlerini hatÄ±rlatan Temelli, hükümet adÄ±na, bir kez daha barÄ±ÅŸÄ± dÄ±ÅŸlayan, savaÅŸÄ± Türkiye halklarÄ±na dayatan bir açÄ±klama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°ktidarÄ±n ömrünü, barÄ±ÅŸa dair atÄ±lacak tüm adÄ±mlarÄ±n önünü tÄ±kayarak uzatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Temelli, “Daha önce de vurguladÄ±k bir kez daha vurguluyoruz; Türkiye’de kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n demokratik bir yaÅŸamÄ±n hayata geçmesi için Türkiye toplumunda barÄ±ÅŸtan yana olanlar yan yana gelmelidir” dedi.

Çözüm sürecinin ve onun muhatabÄ± olan Öcalan’la görüÅŸmenin ne kadar kritik olduÄŸunun bir kez daha ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Temelli, “ÇaÄŸrÄ±mÄ±z Türkiye halklarÄ±nadÄ±r, toplumsal muhalefetedir; gelin barÄ±ÅŸ mücadelesine güç katalÄ±m, yan yana durarak çoÄŸulcu, demokratik, laik bir cumhuriyeti hep birlikte inÅŸa edelim” çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 15:59

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