Åžahintepe halkÄ±nÄ±n Kanal Ä°stanbul kaygÄ±sÄ±

Kanal Ä°stanbul Projesiâ€™nin gÃ¼zergahÄ±nda bulunan Åžahintepe mahallesinde yurttaÅŸlar kaygÄ±lÄ±.

Åžahintepe Mahallesinde yaÅŸayan yurttaÅŸlar, Kanal Ä°stanbul Projesi kapsamÄ±nda evlerinin ellerinden alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, “Proje buradan geçse dahi biz mahalleli olarak burada kalmak için direneceÄŸiz” dedi. BaÅŸakÅŸehir Åžahintepe’de 17 yÄ±ldÄ±r yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Mehmet Åžirin Demir, “Genellikle buranÄ±n bir sit alanÄ± veya bir arkeolojik alan olduÄŸunu söylüyorlar. Bu gerekçeyle alt yapÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± durdurdular. Güvercintepe ve Isparta Kulesi arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p kalan Åžahintepe’de bir çivi bile çakÄ±lmamÄ±ÅŸken orada devasa 30 katlÄ± binalar yapÄ±lmÄ±ÅŸ” diye konuÅŸtu. Kanal Ä°stanbul Projesiyle burada yaÅŸayan bütün mahallelinin maÄŸdur olacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Demir, “Önümüzdeki süreçlerde burada bizi hangi vaatlerle sürmeye çalÄ±ÅŸacaklarÄ±na dair kesin bir ÅŸey bilmiyoruz. Ama hepimiz maÄŸdur edileceÄŸimizi ve çok sorunlar yaÅŸayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± biliyoruz. Bu yüzden kaygÄ±lÄ±yÄ±z” dedi.

‘BURAYI BÄ°ZDEN ALACAKLAR’

Mezopotamya AjansÄ±’ndan Servet Karaduman’Ä±n haberine göre bir diÄŸer mahalleli YaÅŸar CoÅŸkun da, yapÄ±lan bu projeyle evlerinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± verilirse maÄŸdur olmayacaklarÄ±nÄ± ama evlerinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± almayacaklarÄ±na dair kaygÄ±lÄ± olduklarÄ±nÄ± söyledi. Åžahintepe’de yaÅŸayan çoÄŸu insanÄ±n ev tapusu olmadÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen Demir, “Burada yaÅŸayan insanlarÄ±n çoÄŸunun arsa ya da tarla tapusu var. Biz de her gün Türkiye’de kentsel dönüÅŸüm adÄ± altÄ±nda yaÅŸanan maÄŸduriyetleri televizyondan görüyoruz, biliyoruz. ÖrneÄŸin Fikirtepe’nin tamamÄ±nÄ± halkÄ±n elinden aldÄ±lar. BurayÄ± da bizden alacaklarÄ±ndan eminim. Çünkü burada yaÅŸayan herkes fakir. Hiçbirimizin bir dayanaÄŸÄ± bir gücü yok” diye konuÅŸtu. Kanal Ä°stanbul Projesinden hiçbir beklentilerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Åžeref KÄ±lÄ±ç ise, “Buraya imar çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lmÄ±yor. DoÄŸru düzgün su ve elektrik alamÄ±yoruz. Yani buranÄ±n yaÅŸantÄ±sÄ± Kanal Ä°stanbul denen rant projesinden kaynaklÄ± bir köy yaÅŸantÄ±sÄ±ndan daha vahim durumda” ifadelerini kullandÄ±. KÄ±lÄ±ç, ÅŸöyle devam etti: “Åžahit olduÄŸumuz bir ÅŸey var burada. BazÄ± kesimlerin evlerini yüksek fiyata alÄ±p insanlarÄ± birbirine düÅŸürmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Zengine para verip buradan gönderiyorlar. Ama fakiri güçsüz bÄ±rakÄ±yorlar. Bizim de esas korktuÄŸumuz ÅŸey bu. YarÄ±n bir gün gelip senin arsanÄ±n ederi bu kadar deyip gönderecekler. Biz bunun örneklerini çok gördük. O yüzden çok kaygÄ±lÄ±yÄ±z.” (Ä°stanbul/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 15:53

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