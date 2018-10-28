Caretta carettalarÄ±n yuvalama alanÄ±na pist

Akdeniz Belediyesi kayyÄ±mÄ±, caretta carettalarÄ±n yuvalama alanÄ± olduÄŸu iÃ§in SÄ°T alanÄ± ilan edilen KazanlÄ± KumsalÄ±â€™na pist yapÄ±lmasÄ±na onay verdi.

Mersin’in Akdeniz ilçesine baÄŸlÄ± KazanlÄ± Mahallesi’nde bulunan ve kentin en büyük caretta carettalarÄ±n yuvalama alanlarÄ±ndan olduÄŸu için SÄ°T alanÄ± olan kumsala pist yapÄ±lÄ±yor.

KayyÄ±m atanan Akdeniz Belediyesi’nin aldÄ±ÄŸÄ± karar doÄŸrultusunda yapÄ±lan pist, Bilginer HavacÄ±lÄ±k Spor Organizasyon Limitet Åžirketi’ne tahsis edilmiÅŸ.

Mezopotamya AjansÄ±’ndan Cemil UÄŸur’un haberine göre pist, tek kiÅŸilik hava aracÄ± olan Gyrocopter için inÅŸa ediliyor. Pistin yapÄ±mÄ± için alana dolgu malzemesi dökülürken mahalleliler duruma tepkili. Caretta carettalarÄ±n nesli tükenen canlÄ±lardan olduÄŸunu hatÄ±rlatan Hasan Deli, kumsala pist yapÄ±lmasÄ±nÄ±n anlamsÄ±z olduÄŸunu belirtiyor. Bölgenin SÄ°T alanÄ± olmasÄ±ndan kaynaklÄ± kumsala pek gidiÅŸ geliÅŸ olmamasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Deli, “Ancak onlar SÄ°T alanÄ±na pist yapÄ±yorlar. Bu durum bizim sosyal yaÅŸantÄ±mÄ±zÄ± da kÄ±sÄ±tlayacak. Biz buna karÅŸÄ±yÄ±z” diyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 15:49

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