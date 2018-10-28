TEMSAâ€™da temsilciden EMEP bildirisini almayÄ±n baskÄ±sÄ±

Ã–zÃ§elik-Ä°ÅŸ Temsilcisi EMEPâ€™in daÄŸÄ±tmak istediÄŸi bildirileri 'NiÃ§in alÄ±yorsunuz bir daha almayÄ±n' diyerek iÅŸÃ§ilerin almasÄ±na engel oldu.

Özçelik-Ä°ÅŸ SendikasÄ± temsilcisi, Emek Partisi (EMEP) tarafÄ±ndan TEMSA iÅŸçilerine daÄŸÄ±tÄ±lan ‘Krizin faturasÄ±nÄ± patronlar ödesin’ baÅŸlÄ±klÄ± bildiriyi alan iÅŸçilere, almamalarÄ± yönünde baskÄ±da bulundu.

Özçelik-Ä°ÅŸ Temsilcisi EMEP’in daÄŸÄ±tmak istediÄŸi bildirileri “Niçin alÄ±yorsunuz bir daha almayÄ±n” diyerek iÅŸçilerin almasÄ±na engel oldu. GörüÅŸtüÄŸümüz iÅŸçiler ise sendikanÄ±n bu tutumuna karÅŸÄ±lÄ±k “SendikanÄ±n yapmasÄ± gerekeni Emek Partisi yapÄ±yor” ifadeleriyle tepki gösterdi. Ä°ÅŸçiler, “Özçelik-Ä°ÅŸ iÅŸverenden yana bir sendika” dedi.

Öte taraftan TEMSA’da bir taraftan iÅŸten atmalar yoÄŸunlaÅŸÄ±rken diÄŸer yandan fabrika içinde çalÄ±ÅŸan beyaz yakalÄ± personel ve mühendislere 150 ila 400 TL arasÄ±nda zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± söyleniyor. (Adana/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 15:46

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