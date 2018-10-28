CHP: Cumhuriyet kutlamalarÄ±nÄ±n merkezi inÅŸaat olmaz

Cumhuriyetin 95. yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ yarÄ±n tÃ¼m yurtta kutlanacak. Ä°lk kez hÃ¼kÃ¼met Cumhuriyetin kuruluÅŸ kutlamasÄ±nÄ± Ankara dÄ±ÅŸÄ±nda yapacak.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Gülizar Biçer Karaca, Cumhuriyetin kuruluÅŸ yÄ±ldönümünün BaÅŸkent Ankara’da kutlamak yerine, Ä°stanbul’da üçüncü havalimanÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±yla kutlanmasÄ±na tepki gösterdi. Biçer Karaca, “Cumhuriyet BayramÄ± kutlamalarÄ±nÄ±n merkezi inÅŸaat olamaz” dedi.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Cumhuriyetin ilanÄ±n 95. yÄ±lÄ± nedeniyle mesaj yayÄ±mladÄ±. “Cumhuriyetin emanetçileriyiz” diyen Biçer Karaca ÅŸunlarÄ± ifade etti: “Her türlü saldÄ±rÄ±ya, yÄ±pratmaya, yok etme adÄ±mÄ±na karÅŸÄ± dimdik ayaktayÄ±z, mücadele edeceÄŸimizi her fÄ±rsatta dile getiriyoruz. Cumhuriyet rejiminden rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± gizleyemeyenlerin halkÄ±mÄ±zÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± zorlamak, yeni bir gelecek inÅŸa etmeye teÅŸebbüs etmek, devlet gelenek ve iÅŸleyiÅŸini yok saymak gafletine düÅŸtüÄŸü bugünlerde, haklÄ± itirazÄ±mÄ±zÄ± yüksek sesle haykÄ±rÄ±yoruz.”

Ä°ÅžÇÄ° HAKLARI Ä°HLALLERÄ°...

Cumhuriyetin kuruluÅŸ yÄ±ldönümünün BaÅŸkent Ankara’da kutlamak yerine, Ä°stanbul’da adÄ±nÄ± dahi koyamadÄ±klarÄ± yeni havalimanÄ± açÄ±lÄ±ÅŸÄ±yla kutlama yapÄ±lmasÄ±nÄ± tepki gösteren Biçer Karaca ÅŸunlarÄ± kaydetti: “Kendi varlÄ±klarÄ±nÄ±, varoluÅŸlarÄ±nÄ± borçlu olduklarÄ± Cumhuriyeti yok sayma gafletidir. Anadolu’nun topyekün kurtuluÅŸ mücadelesi verdiÄŸi, Ä°stanbul’u düÅŸmana teslim eden OsmanlÄ± yöneticilerinin ise iÅŸgalcilerle iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±, kaçarak ülkeyi terk etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± ve baÄŸÄ±msÄ±z bir devletin temellerinin Anadolu’da atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± unutulmamalÄ±dÄ±r.

Atatürk’ün stratejik önemi itibariyle, Anadolu’nun merkezindeki Ankara’yÄ± baÅŸkent yapmasÄ±, bizleri bugünlere taÅŸÄ±yan çok önemli bir hamledir. Ankara’nÄ±n Cumhuriyetin ilan edildiÄŸi yer olmasÄ± sadece jeopolitik deÄŸil tarihsel açÄ±dan da göz önünde bulundurulmalÄ±dÄ±r. Cumhuriyet BayramÄ± Resepsiyonunun Cumhuriyet tarihinde ilk kez Ankara’da deÄŸil Ä°stanbul’da yapÄ±lacak olmasÄ±nÄ±n gerekçesi, yeni havalimanÄ± açÄ±lÄ±ÅŸÄ± olamaz. Ankara, devletin ve kutlamalarÄ±n merkezidir ve devletin sürekliliÄŸi açÄ±sÄ±ndan öyle olmaya devam etmelidir.

Cumhuriyet BayramÄ± kutlamalarÄ±nÄ±n merkezi inÅŸaat olamaz. AKP Genel BaÅŸkanÄ±’nÄ±n heveslerinin, boÅŸ hayallerinin, ülkeyi beton ve inÅŸaata teslim eden çaresizliÄŸinin dÄ±ÅŸavurumu olan yeni havalimanÄ±; isim tartÄ±ÅŸmalarÄ±, iÅŸçi haklarÄ± ihlalleri, doÄŸaya verdiÄŸi zarar, kamuya mal edilen maliyet ve borç yükü ile anÄ±lacaktÄ±r. Cumhuriyet BayramÄ± kutlamalarÄ±nÄ±n coÅŸkusunu fÄ±rsatçÄ±lÄ±ÄŸa çevirmekten utanmayan yöneticiler ise tarih sayfalarÄ±nda bu zavallÄ± giriÅŸimleriyle yerini alacaktÄ±r.” Biçer Karaca, Cumhuriyete sahip çÄ±kmaya devam edeceklerini de belirtti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 15:41

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