ErdoÄŸan'dan AKP'lilere MHP talimatÄ±: Sert sÃ¶ylemler kullanmayÄ±n

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n partililere MHP ile ilgili sÃ¶ylemler konusunda dikkatli olmalarÄ± ve sert sÃ¶ylemler kullanmamalarÄ± talimatÄ± verdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'nin "Yerel seçiminde ittifak arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z yok" açÄ±klamasÄ±yla baÅŸlayan süreç, AKP ve MHP cephesinden gelen açÄ±klamalarla sürüyor. Ankara'daki 'AKP GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda partililere talimat veren CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, MHP ile ilgili söylemler konusunda dikkatli olmalarÄ±nÄ± ve sert söylemler kullanmamalarÄ±nÄ± istedi.

Türkiye gazetesindeki habere göre; toplantÄ±nÄ±n basÄ±na kapalÄ± bölümünde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, yerel seçimlerde ittifak yapmama kararÄ± alÄ±nmasÄ±na raÄŸmen MHP ile "milli meselelerde 'Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ±n devam ettiÄŸinin" altÄ±nÄ± çizerek ayrÄ± fikir ve düÅŸünceler olsa da "devletin bekasÄ± adÄ±na milli birliÄŸin varlÄ±ÄŸÄ±na dikkat edilmesi gerektiÄŸini" belirttiÄŸi öÄŸrenildi.

'KADIN ADAYLARA EHEMMÄ°YET VERÄ°LECEK'

ErdoÄŸan ayrÄ±ca, toplantÄ±ya katÄ±lan il baÅŸkanlarÄ±ndan, kadÄ±n adaylara karÅŸÄ± tavÄ±rlarÄ±na dikkat etmelerini istedi. ErdoÄŸan'Ä±n "KadÄ±n adaylara karÅŸÄ± teÅŸkilat garip davranÄ±ÅŸlar içine girmesin. Seçimlere kadÄ±n adaylara ehemmiyet verilecek. KadÄ±n adaylara daha çok yer verin. Onlara öncelik tanÄ±yÄ±n" dediÄŸi belirtildi.

EKONOMÄ°YE Ä°LÄ°ÅžKÄ°N 'AZ SABIR' TALÄ°MATI

Ekonomik krizle ilgili de konuÅŸan ErdoÄŸan'Ä±n piyasalarda yaÅŸanan bazÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar olduÄŸunu vurgulayarak, "Ekonomik mücadelemiz devam ediyor ve devam edecek. Az sabÄ±r" dediÄŸi öÄŸrenildi. (HABER MERKEZÄ°)

Devlet BahÃ§eli: Yerel seÃ§imler iÃ§in ittifak arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z kalmadÄ±

ErdoÄŸan: Madem kendi yolumuza diyorlar, o zaman herkes kendi yoluna

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 15:40

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