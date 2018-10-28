AA: TSK, FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunda YPG kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgeyi bombaladÄ±

AA: TSK, FÄ±rat Nehriâ€™nin doÄŸusunda bulunan YPGâ€™nin kontrolÃ¼ndeki Zor MaÄŸar bÃ¶lgesine top atÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±.Â

Anadolu AjansÄ± (AA), Türk SilahlÄ± Kuvvetlerine (TSK) ait obüs bataryalarÄ±nÄ±n Zor MaÄŸar bölgesinde YPG’ye ait mevzileri bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Zor MaÄŸar bölgesi, Suriye’nin kuzeyinde FÄ±rat Nehri'nin doÄŸu kÄ±yÄ±sÄ±nda bulunuyor.

AA’nÄ±n yerel kaynaklara dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± haberinde, TSK’nin Zor MaÄŸar tepesinde YPG’ye ait siper ve mevzileri hedef aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

ERDOÄžAN, 'SIRADA FIRAT'IN DOÄžUSU VAR' DEMÄ°ÅžTÄ°

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, 26 Ekim’de AKP Ä°l BaÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda “SÄ±rada FÄ±rat'Ä±n doÄŸusu var” demiÅŸti. ErdoÄŸan, “SÄ±rada FÄ±rat'Ä±n doÄŸusundaki terör yuvalarÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve buralarÄ±n Suriyeli kardeÅŸlerimizin hayat yeri haline getirilmesi vardÄ±r. ABD, Mümbiç mutabakatÄ±nÄ± bizi oyalama aleti haline dönüÅŸtürmüÅŸtür. Åžu anda devriye güçlerinin Gaziantep'te bizim askerlerle ABD'li askerlerin birlikte çalÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± biliyorsunuz. ArtÄ±k Münbiç'te oyalanmak yerine, dikkatimizi FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna çevirmekte kararlÄ±yÄ±z” ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 15:35

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