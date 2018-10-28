Siyaset Bilimci Sezin Ã–ney: Suriye iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼m deÄŸil, muÄŸlaklÄ±k Ã§Ä±ktÄ±

Siyaset Bilimci Sezin Ã–ney, Ä°stanbulâ€™da Suriye konulu dÃ¼zenlenen dÃ¶rtlÃ¼ zirveyi deÄŸerlendirdi: 'Suriye iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼m deÄŸil, muÄŸlaklÄ±k Ã§Ä±ktÄ±'

Åžerif KARATAÅž

Ä°stanbul

Ä°stanbul’da Suriye konulu dörtlü zirveyi deÄŸerlendiren Siyaset Bilimci Sezin Öney, Suriye’deki savaÅŸÄ±n son ereceÄŸine dair fazla bir çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Zirveye katÄ±lan Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa liderlerinin “SavaÅŸÄ±n tek çözümünün politik olabileceÄŸi” dair vurgularÄ±na karÅŸÄ±n çözümün konusunun muÄŸlak olduÄŸunu ifade eden Öney, “Ama o politik çözümün nasÄ±l olabileceÄŸini biçimlendiren veya ortaya koyan yok” dedi ve ekledi: “Türkiye’nin ve BatÄ± ülkelerinin onunla nasÄ±l bir iliÅŸki kuracaÄŸÄ± tamamen muÄŸlak.”

Suriye konulu dörtlü zirve Ä°stanbul’da Vahdettin KöÅŸkü’nde yapÄ±ldÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n ev sahipliÄŸinde yapÄ±lan zirveye, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, ve Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron’Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±ldÄ±.

GerçekleÅŸen dörtlü zirveyi Evrensel'e Siyaset Bilimci Sezin Öney deÄŸerlendirdi. Zirvenin yedi yÄ±ldÄ±r süren Suriye SavaÅŸÄ±’nÄ±n noktalanmasÄ±na giden yolda bir dönüm noktasÄ±nÄ±n tarÅŸÄ±lÄ±r olduÄŸunu belirtti. Öney, zirvenin Türkiye’nin 24 Haziran seçimleri sonrasÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, yaÅŸamakta olduÄŸu sistemsel dönüÅŸümün “uluslararasÄ± kabulünün” açÄ±kça ortaya konduÄŸuna dikkat çekti.

‘ZÄ°RVENÄ°N MÄ°MARI TRUMP’

Ä°stanbul’da toplanan dörtlü zirveye ilgili Öney ÅŸunlarÄ± söyledi: “Fakat, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n ani çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± ve tutarsÄ±z politikalarÄ±nÄ±n giderek “Transatlantik” ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ± krize soktuÄŸu bir dönemde, Almanya-Fransa-Rusya-Türkiye dörtlüsünün asÄ±l ortak derdi, ABD’den yana muzdariplikleriydi. DiÄŸer bir deyiÅŸle, bu zirvenin asÄ±l mimarÄ± Donald Trump’tÄ±. Bu dörtlü Ä°stanbul’da bir araya gelebildiyse, bu durum Trump’Ä±n uluslararasÄ± düzende yarattÄ±ÄŸÄ± belirsizlikler ve soru iÅŸaretleri nedeniyle ortaklaÅŸma ihtiyacÄ±ndan kaynaklanÄ±yordu. “Normal ÅŸartlar” altÄ±nda, Fransa ve Almanya’nÄ±n böylesi bir zirveyi, ABD’nin katÄ±lÄ±mÄ± olmadan gerçekleÅŸtirmesi söz konusu olmazdÄ±.”

Zirvenin OrtadoÄŸu’ya yansÄ±masÄ±na iliÅŸkin de Öney’in deÄŸerlendirmesi ÅŸöyle: “Trump, önce OrtadoÄŸu’yu terk eden ve kendi kaderiyle baÅŸ baÅŸa bÄ±rakan bir tavÄ±r sergiledi: Hatta, geçtiÄŸimiz yÄ±l bu zamanlarda, sonbahar 2017’de, “America First, Middle East last” (Önce Amerika, en son OrtadoÄŸu) diye ÅŸaka yapÄ±lÄ±yordu. Trump, özellikle Suriye SavaÅŸÄ±’nÄ±n akÄ±betine tamamen ilgisiz bir tavÄ±r içindeydi ve ABD’nin Suriye’ye yönelik angajmanÄ±nÄ± “para tuzaÄŸÄ±” olarak niteliyordu. 2018 ikinci yarÄ±sÄ±nda ise Trump, IÅžÄ°D’in ABD için öncelikli bir tehdit olduÄŸu fikrini benimsemeye baÅŸladÄ±. Son aylarda, ABD’nin birden sadece OrtadoÄŸu genelinde deÄŸil, DoÄŸu Akdeniz’de de profilini yükseltmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Yani Washington, bölge genelinde olan bitene “el koyma” çabasÄ±nda. Trump’Ä±n “OrtadoÄŸu’dan çekilme döneminde”, Rusya’nÄ±n bölgedeki nüfuzunu, sadece Suriye’de deÄŸil; Suudi Arabistan’dan Güney KÄ±brÄ±s’a, tüm bölge üzerinde arttÄ±rmakta olduÄŸu düÅŸüncesi, ABD politikasÄ± ve kurumlarÄ±nÄ± endiÅŸelendirmiÅŸe benziyor. Öte yandan, Trump’Ä±n OrtadoÄŸu politikasÄ±ndaki “idefiksi” haline gelen Ä°ran’a karÅŸÄ± tavÄ±r alÄ±nmasÄ± konusunda, ABD’nin geleneksel müttefiklerini ikna edemediÄŸini görüyoruz.

ABD, Ä°RAN KONUSUNDA FAZLA DESTEK BULAMADI

Öney, zirvenin ABD ve AB iliÅŸkilerini nasÄ±l yansÄ±yacaÄŸÄ±na dair ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “Eylül 2018’de, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Zirvesi’nde Trump yönetiminin “tüm aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±” koyarak Ä°ran’Ä±, ülkesinin baÅŸlÄ±ca düÅŸmanÄ± ilan etmesi fazla bir uluslararasÄ± destek bulamadÄ±. Åžimdi, 4 KasÄ±m’da ABD, Ä°ran’Ä±n uluslararasÄ± bankacÄ±lÄ±k sisteminden (SWIFT iÅŸlemleri kapsamÄ±ndan) çÄ±karÄ±lmasÄ± gibi uygulamalarÄ±n da arasÄ±nda olabileceÄŸi, Tahran’a “yeni dalga yaptÄ±rÄ±mlara” baÅŸlayacak. Ä°ran’a karÅŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlar meselesi, Trump yönetimi içinde de, bir yanda Hazine BakanÄ± Steve Mnuchin gibi “küreselciler”, öte yanda ise Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± John Bolton gibi “ÅŸahinler ve milliyetçiler” arasÄ±nda da fikir ayrÄ±lÄ±klarÄ±na neden oluyor.”

ZÄ°RVE TÜRKÄ°YE’DEKÄ° ‘SÄ°STEM DÖNÜÅžÜM’ ULUSLARARASI DÜZENDE KABULÜNÜN RESMÄ°

Zirveye katÄ±lan ülkelerin durumuna iliÅŸkin de Sezin Öney ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: “Almanya ve Fransa, iÅŸte böyle bir ABD manzarasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda Ä°stanbul’da, ErdoÄŸan ve Putin gibi eleÅŸtirdikleri ve zÄ±tlaÅŸtÄ±klarÄ± “güç odaklÄ±” liderler ile bir araya geliyor ve ortaklaÅŸÄ±yor.

Türkiye de, sadece Rusya ile Avrupa ülkeleri arasÄ±nda deÄŸil; Ä°ran ve dünya ülkeleri arasÄ±nda da “arabulucu” rolüne bürünmeyi hedefliyor. Ä°ronik biçimde, Türkiye’nin 1990’lar, 2000’lerde hep bahsi geçen “uluslararasÄ± iliÅŸkilerde köprü” rolüne geri dönmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gözlüyoruz. Tabii, bu kez “köprü metaforunun” odaÄŸÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve ErdoÄŸan var.

Ä°stanbul Zirvesi’nin, Türkiye’nin, 24 Haziran seçimleri öncesi ve ertesindeki “sistemsel dönüÅŸümün” uluslararasÄ± düzende kabulünün resmini verdiÄŸine dikkat çekmiÅŸtik. Macron’un, ErdoÄŸan ile Vahdettin KöÅŸkü’nde BoÄŸaz’a bakarak “Ä°stanbul rezidansÄ±na” iltifat ettiÄŸi fotoÄŸraf gibi kareler, tam da bu “kabulü” simgeleÅŸtiriyordu.

Tabii Rusya’da da, Kremlin’in Ä°stanbul Zirvesi’ne yönelik yorumu, Macron ve Merkel’in Putin ile bir araya gelmesinin, “diplomatik bir zafer” olduÄŸu. Kremlin, Suriye’de çözümün “adresinin” Putin olduÄŸu gerçeÄŸinin artÄ±k Avrupa tarafÄ±ndan açÄ±kça anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yönünde bir algÄ± sunuyor da diyebiliriz. Gene de Moskova’nÄ±n, ufak bir çekince kapÄ±sÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ä°stanbul Zirvesi’nin tüm kredisinin Türkiye’ye de gitmemesi için, Ä°dlib’de vaziyetin ne olacaÄŸÄ± konusunu sorguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gözlüyoruz. Rusya penceresinden bakÄ±nca, Ä°stanbul Zirvesi’nin asÄ±l ev sahibinin “Putin ve Kremlin” olduÄŸu gibi de inceden inceye bir vurgu var. Rus basÄ±nÄ±nda yer alan çeÅŸitli yorumlarda (hükümet yakÄ±nÄ± kaynaklarda), 2015 yÄ±lÄ±nda Türkiye'nin Rus savaÅŸ uçaÄŸÄ±nÄ± düÅŸürdüÄŸüne de bir cümlelik olsun bir atÄ±fta bulunuluverilmesi de dikkat çekici. “

‘SURÄ°YE SAVAÅžI’NI BÄ°TÄ°RMEYECEK’

Ä°stanbul Zirvesi’nin Suriye SavaÅŸÄ± için ne ifade edebileceÄŸine dair Sezin Öney ÅŸunlarÄ± ifade etti: “AslÄ±nda en önemli (olmasÄ± gereken) konuya. Bu noktada ne yazÄ±k ki, henüz fazla ümit yok. Zirvenin katÄ±lÄ±mcÄ± devletlerinin dördü de, ‘SavaÅŸÄ±n tek çözümünün politik olabileceÄŸi’ vurgusu yapÄ±yor. Ama o politik çözümün nasÄ±l olabileceÄŸini biçimlendiren veya ortaya koyan yok. Her tarafÄ±n kendisine göre radikal gördüÄŸü silahlÄ± gruplarÄ±n ne olacaÄŸÄ±, ÅŸiddetsizliÄŸin nasÄ±l saÄŸlanabileceÄŸi ve tüm bu tabloda, ‘Suriye Devlet BaÅŸkanÄ±’ sÄ±fatÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan BeÅŸar el Esad’Ä±n ne olacaÄŸÄ±, Türkiye’nin ve BatÄ± ülkelerinin onunla nasÄ±l bir iliÅŸki kuracaÄŸÄ± tamamen muÄŸlak. Åžimdilik, Åžam ile temas Moskova üzerinden saÄŸlanÄ±yor; ama belli bir noktada Esad’Ä±n kendisi veya Suriyeli temsilcilerin de, masaya oturmasÄ± gerekecek. Özellikle de, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n ifade ettiÄŸi gibi, bu senenin sonuna kadar Suriye’nin yeni anayasasÄ±nÄ± yazacak bir komitenin toplanmasÄ± hedefi gerçekleÅŸecekse... Sadece Esad deÄŸil; Suriye’deki siyasi ve etnik gruplar da, anayasa masasÄ±nda olmak zorunda; bu demektir ki, sene sonuna kadar Türkiye’de Kürtler ile aynÄ± anayasa masasÄ±na oturmak durumunda kalacak. Suriye Kürtleri ile aynÄ± masada olmak, Türkiye’deki siyasi dengeleri de çok yakÄ±ndan ilgilendiren bir durum. Özellikle de, yerel seçimlerin de Mart 2019’da gerçekleÅŸeceÄŸini hatÄ±rlara getirirsek. 2018 sonuna kadar, ÅŸu önümüzdeki birkaç ayda, Türkiye’nin gerek Åžam gerekse de Suriyeli Kürtlere karÅŸÄ± politikasÄ± nasÄ±l bir deÄŸiÅŸim ve dönüÅŸüm geçirebilir? ABD’nin bu süreçte, Türkiye’nin politikalarÄ±nÄ±n ÅŸekillenmesinde bir etkisi olur mu; bu etki nasÄ±l bir etki olur? Ankara’nÄ±n Türkiye’deki Suriyelilerin, ülkelerine dönmesi yönündeki söylemi gerçekten bir devlet politikasÄ± olarak mÄ± ÅŸekilleniyor ve bu gerçekten amaçlanÄ±yor mu? Bu sorularÄ±n yanÄ±tlarÄ±, Suriye SavaÅŸÄ±'nÄ±n sekizinci yÄ±lÄ±na ve hatta ötesinde taÅŸÄ±nÄ±p taÅŸÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± da ÅŸekillendirecek cevaplar.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 15:25

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