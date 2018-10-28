HDP Ankara Ä°l Ã–rgÃ¼tÃ¼: GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ± bÄ±rakÄ±n

HDP Ankara Ä°l Ã–rgÃ¼tÃ¼ il binalarÄ± Ã¶nÃ¼nde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada gÃ¶zaltÄ±larÄ±n biran Ã¶nce serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

HDP Ankara Ä°l Örgütü partilerine dönük operasyona "Hukuk ve insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± uygulamalar sona erdirilmeli, gözaltÄ±na alÄ±nan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z derhal serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±dÄ±r" açÄ±klamasÄ± ile tepki gösterdi.

HDP Ankara Ä°l Örgütü il binalarÄ± önünde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada gözaltÄ±larÄ±n biran önce serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

AçÄ±klamayÄ± yapan HDP Ankara Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Nur Aytemur ameliyat olmak üzere hastanede bulunan önceki dönem vekili Ä°brahim Binici ile aÄŸÄ±r hasta Ä°HD MYK üyesi Ali RÄ±za Yurtsever'in de gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. AKP'nin her seçim döneminde HDP'ye dönük operasyonlar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Aytemur, "Hukuki dayanaktan uzak yöntemler kullanarak bizlere yöneltilen saldÄ±rÄ±lar, 1 KasÄ±m, 16 Nisan ve 24 Haziran'da iÅŸe yaramamÄ±ÅŸtÄ±r. Yerel seçimlerde de yaramayacaktÄ±r. AKP bu baÅŸarÄ±sÄ±z tekniÄŸi kullanmaktan vazgeçmelidir. 31 Mart 2019 günü bir kez daha bu yöntemin baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± göstereceÄŸiz. Dün olduÄŸu gibi bugün de yarÄ±n da demokratik talepleri olan bizleri susturamayacaksÄ±nÄ±z" dedi. AçÄ±klamada HDP Milletvekili Ali KenanoÄŸlu ve Ä°HD Yöneticisi Fatin Kanat da gözaltÄ±larÄ±n biran evvel serbet bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Ankara'da önceki gün yapÄ±lan baskÄ±nlarda, HDP'nin eski vekili Ä°brahim Binici, il yöneticisi Derya BakÄ±r, Ä°HD Üyesi KazÄ±m Arslan, önceki dönem il yöneticisi ve barÄ±ÅŸ imzacÄ±sÄ± Sedat YaÄŸcÄ±oÄŸlu, Önceki dönem Etimesgut Ä°lçe eÅŸ baÅŸkanÄ± Lokman AydoÄŸmuÅŸ, Keçiören ilçe yönetici Halil Çelenk, 7 Haziran ve 1 KasÄ±m seçimleri vekil adayÄ± Ä°smet YalçÄ±nkaya, Ä°HD MYK üyesi Ali RÄ±za Yurtsever, Metin Kümek gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 14:37

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