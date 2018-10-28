YarÄ±n aÃ§Ä±lacak Yeni HavalimanÄ±â€™nda bir iÅŸ cinayeti daha

YarÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lmasÄ± beklenen 3â€™Ã¼ncÃ¼ HavalimanÄ±â€™nda iÅŸ cinayeti yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

YarÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lmasÄ± beklenen 3’üncü HavalimanÄ±’nda bir iÅŸçinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirtildi.

Cinayeti, Ä°nÅŸaat Ä°ÅŸ SendikasÄ± twitter hesabÄ± üzerinden duyurdu. Sendika, “YarÄ±n ÅŸatafatlÄ± bir törenle açÄ±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± söylenen 3’üncü HavalimanÄ± ÅŸantiyesindeki üretim baskÄ±sÄ± bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n daha canÄ±na mal oldu. Åžantiyeden gelen haberi paylaÅŸÄ±yoruz. #KöleDeÄŸiliz” paylaÅŸÄ±mÄ± yaptÄ±.

Ä°nÅŸaat Ä°ÅŸ’in paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± görselde ise “Bugün sabah bir iÅŸçi yüksekten düÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti. Firma adÄ± ve personel hakkÄ±nda bir bilgi edinilemedi.” MesajÄ±nÄ±n ekran görüntüsü yer aldÄ±.

Ä°nÅŸaat Ä°ÅŸ SendikasÄ±, dün akÅŸam da 3’üncü HavalimanÄ± ÅŸantiyesinde bir patlamanÄ±n meydana geldiÄŸini paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Pano odasÄ±nÄ±n patladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten iÅŸçiler, bu sÄ±rada 2 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. PaylaÅŸÄ±mda ÅŸu ifadelere yer verildi: “Dün gece saat 22.30 civarÄ± otopark cp4 bölgesinde pano odasÄ± patladÄ±. 2 yaralÄ± var. Biri yoÄŸun bakÄ±mda Alp Erdem firmasÄ±nÄ±n personelleri yaralandÄ±. Åžef olan (SavaÅŸ) yoÄŸun bakÄ±mda, diÄŸerinin (Hakan) kolunda ve yüzünde yanma var. Tedavi ediliyor.”



3’üncü HavalimanÄ±’nÄ±n yapÄ±mÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± günden bu yana yüzlerce iÅŸçi hayatÄ±nÄ± kaybetti. (HABER MERKEZÄ°)

3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ileri kÃ¶tÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na isyan etti

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