Mersin'de HDP binasÄ±nÄ±n tabelasÄ± indirilip, ateÅŸe verildi

HDP Mezitli ilÃ§e binasÄ±nÄ±n tabelasÄ± kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸiler tarafÄ±ndan indirilip ateÅŸe verildi.

HDP Mezitli ilçe binasÄ±nÄ±n tabelasÄ± kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸiler tarafÄ±ndan indirilip ateÅŸe verildi.



Mersin’in Mezitli ilçesinde bulunan HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Ä°lçe Örgütü’ne giren kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi veya kiÅŸiler binaya ait tabelayÄ± indirdi. Bu kiÅŸi veya kiÅŸiler, tabelayÄ± ateÅŸe verip olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±.



Daha önce de ilçe binasÄ±nÄ±n tabelasÄ± indirilmiÅŸti. Polisin sürekli bulunduÄŸu ilçe binasÄ±nÄ±n önünde saldÄ±rÄ±larÄ±n olmasÄ± dikkat çekti. (Mersin/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 14:20

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