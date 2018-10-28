Alpay, SofuoÄŸlu, ArÄ±nÃ§, AÄŸar... AKP'nin 'Ã¼nlÃ¼leri' kÃ¼rsÃ¼de konuÅŸmadÄ±

TBMM birinci ayÄ±nÄ± doldurdu ancak AKP'nin 'Ã¼nlÃ¼' isimleri henÃ¼z Meclis kÃ¼rsÃ¼sÃ¼nde konuÅŸma yapmadÄ±.

TBMM yasama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda birinci ayÄ±nÄ± bitirmeye hazÄ±rlanÄ±rken AKP’nin, babalarÄ±ndan kalan ÅŸöhreti de üstlerinde taÅŸÄ±yan isimler ve sporcu yüzler henüz kürsüde boy göstermedi. Bülent ArÄ±nç ve Mehmet AÄŸar'Ä±n oÄŸullarÄ± ile Kenan SofuoÄŸlu ve Fehmi Alpay Özalan hiç konuÅŸma yapmadÄ±.

ARINÇ'IN VE AÄžAR’IN OÄžLU SADECE KENDÄ°SÄ°NÄ° TANITTI

t24'ten Hülya KarabaÄŸlÄ±'nÄ±n derlemesine göre; Bülent ArÄ±nç’Ä±n oÄŸlu AKP Milletvekili Ahmet Mücahit ArÄ±nç, Genel Kurul’da henüz bir konuÅŸma yapmadÄ±. ArÄ±nç’Ä±n tek konuÅŸmasÄ± üyesi olduÄŸu Milli EÄŸitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun ilk toplantÄ±sÄ±nda üye milletvekillerinin kendilerini tanÄ±ttÄ±klarÄ± öz geçmiÅŸinde oldu.

Tansu Çiller hükümetlerinde görev alan, DYP’nin bir dönem Genel BaÅŸkanÄ± da olan Mehmet AÄŸar’Ä±n oÄŸlu AKP ElazÄ±ÄŸ Millletvekili Zülfü Tolga AÄŸar da, bir aylÄ±k yasama çalÄ±ÅŸmasÄ±nda Genel Kurul kürsüsüne çÄ±kmadÄ±. TolÄŸa AÄŸar’Ä±n da, Mücahit ArÄ±nç gibi 7 Temmuz 2018 tarihinde and içme töreninden sonra kürsüde bir konuÅŸmasÄ± olmadÄ±.

SOFUOÄžLU DA, ALPAY DA KÜRSÜYE ÇIKMADI

“Motorumun sesinden geldiÄŸimi anlayacaklar” diyen ve TBMM’ye Lamborghini marka otomobiliyle gelip kaydÄ±nÄ± yaptÄ±ran milli sporcu, dünya motosiklet ÅŸampiyonu AKP Sakarya Milletvekili Kenan SofuoÄŸlu da Genel Kurul kürsüsünü kullanmayan isim oldu. Bir aylÄ±k süreçte, SofuoÄŸlu’nun, üyesi olduÄŸu Milli EÄŸitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyonu’nu toplantÄ±sÄ±nda özgeçmiÅŸi ve komisyondan beklentileri konusunda bir konuÅŸmasÄ± var.

Milli futbolcu, AKP Ä°zmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan’Ä±n da milletvekili andÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda Genel Kurul’da bir konuÅŸmasÄ± bulunmuyor. Alpay da, diÄŸer arkadaÅŸlarÄ± gibi üyesi olduÄŸu Milli EÄŸitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyonu’nu toplantÄ±sÄ±nda özgeçmiÅŸiyle ilgili verdiÄŸi bilgilere iliÅŸkin bir konuÅŸmasÄ± var. Özalan, Meclis'te karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir kavga ile gündeme gelmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

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