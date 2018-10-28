İstanbul’da kadın temalı şiirler okunacak

UNESCO’ya bağlı WFP’nin gözetiminde yapılan Uluslararası Kadın Şiiri Festivali “FeminİSTANBUL” bu yıl 1 – 3 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

Uluslararası Kadın Şiiri Festivali “Feministanbul” bu yıl 1-3 Kasım tarihleri arasında üçüncü kez düzenlenecek. “Birlikte Çeşitlilik” manifestosuyla yola çıkan Feministanbul’un organizasyon komitesinde Hilal Karahan, Dilruba Nuray Erenler ve Emel Koşar yer alıyor.

Hindistan, Peru, Arap ülkelerinin her biri, İtalya, İspanya, Romanya, Bulgaristan, İngiltere, Sırbistan, Bosna Hersek, Arnavutluk, Almanya, Macaristan’dan gelen şairler kendi ülkelerindeki kadınların sorunlarını şiirle dile getirecek.

Kadınlığın sorunlarına dair evrensel bir fikir, sanat ve diyalog platformu olmayı hedefleyen festivale, kadın temalı şiirleriyle, kadın, erkek, LGBT, her dilden, her cinsten, dinden, ırktan ve milletten şair katılacak.

‘ÇEŞİTLİLİKLERİMİZİ KUCAKLIYORUZ’

İlk defa 2016 yılında düzenlenen organizasyonun manifestosu “Anadiline karşı kadın dili” olarak oluşturulmuş; teması edebiyat ve şiirde kadın dilini incelemek üzerine kurulmuş. 2017 yılında “Tuzun Sınırları”yla mülteci sorununa değinilmiş ve mülteci şiirleri okunarak bu konuya dikkat çekilmişti. Bu yılın teması ise “Birlikte Çeşitlilik” olarak belirlendi.

Hilal Karahan bu yılki temayı “Dünyanın farklı ülkelerinde farklı kadınlık sorunlarıyla karşılaşıyoruz. Biz kadınlar değişiğiz, farklıyız, çeşitliyiz. Ama temelde hepimiz dünyanın ve insanlığın üretenleriyiz. İnsanlık varsa bizim sayemizde var. Biz kadınların ortak mirası ve ortak özelliği bu çeşitliliktir. Çeşitliliklerimizi kucaklıyoruz. Kadın olmayı kutluyoruz ve bir armağan olarak kabul ediyoruz. İşte bu kutlama için buluşuyoruz.” diyerek açıkladı.

ANTOLOJİ HAZIRLANDI

Önceki yıllardan farklı olarak bir de şiir antolojisi hazırladıklarını belirten Karahan, “2018 Uluslararası Feministanbul Kadın Şiiri Antolojisi’ne tüm dünyadan 55 şair katıldı. Çevirileri ben, Ayten Mutlu, Mehmet Hakkı Suçin, Volkan Hacıoğlu ve Mesut Şenol yaptık. Dünyada pek çok benzer çalışma olmasına rağmen, Türkiye’de bir ilk oldu. Bundan sonraki yıllarda da devam edecek.” şeklinde konuştu. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 13:30

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