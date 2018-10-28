FotoÄŸraf: NASA
Hubble yeniden faaliyete geÃ§ti
NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nda meydana gelen arÄ±zanÄ±n giderildiÄŸini ve bilim gÃ¶zlemlerine kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam ettiÄŸini duyurdu.
ABD HavacÄ±lÄ±k ve Uzay AjansÄ±nÄ±n (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, uzay boÅŸluÄŸunda bakacaÄŸÄ± yönleri tayin etmesini saÄŸlayan denge çarklarÄ±ndan birinde yaÅŸanan arÄ±zanÄ±n giderilmesinin ardÄ±ndan bilim gözlemlerine yeniden baÅŸladÄ±.
NASA’dan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, mühendisler, 5 Ekim’de denge çarklarÄ±ndan birinde meydana gelen arÄ±zanÄ±n ardÄ±ndan, teleskobun arÄ±za yapan denge çarkÄ±nÄ± yedek denge çarkÄ±yla deÄŸiÅŸtirmek üzere çalÄ±ÅŸmalar yürüttü.
Devreye sokulan ilk denge çarkÄ±, olmasÄ± gerekenden yüksek dönüÅŸ deÄŸerleri verdiÄŸinden ekip, teleskobu uyku moduna almak zorunda kaldÄ±.
Mühendisler, ikinci yedek denge çarkÄ±nÄ± devreye sokmadan önce, çeÅŸitli dönüÅŸ manevralarÄ±nda ve operasyon modlarÄ±nda test etti. Testlerin baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan teleskop, bilim operasyonlarÄ±na yeniden baÅŸladÄ±.
NASA’nÄ±n Avrupa Uzay AjansÄ± (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaÅŸa geliÅŸtirdiÄŸi Hubble Uzay Teleskobu, 1990’dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapÄ±yor. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 13:08