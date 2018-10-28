NATO tatbikatÄ±na karÅŸÄ± eylemler yapÄ±ldÄ±

NorveÃ§'in birÃ§ok ÅŸehrinde NATOâ€™nun son dÃ¶nemlerdeki en bÃ¼yÃ¼k askeri tatbikatÄ±na karÅŸÄ± protesto gÃ¶sterileri dÃ¼zenlendi.

Mahmut ALGÜNERHAN

Oslo

Norveç’te 25 Ekim de baÅŸlayan ve 7 KasÄ±m’da sona erecek olan NATO’nun son dönemlerdeki en büyük askeri tatbikatÄ±na karÅŸÄ± 27 Ekim’de Oslo, Bergen, Kristiansand, Tromsö illerinde protesto eylemleri yapÄ±ldÄ±. Geçen hafta Cumartesi günü Trondheim ilinde yapÄ±lan protesto eylemine de 500 kiÅŸi katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Oslo’da yapÄ±lan eyleme yaklaÅŸÄ±k bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±. 27 örgüt, sendika, siyasi parti gibi kuruluÅŸun destek verdiÄŸi eylemde, “SavaÅŸa hayÄ±r - barÄ±ÅŸa evet!”, “Norveç NATO’dan çÄ±k!”, “NATO, Norveç’ten çÄ±k!”, “Norveç bir savaÅŸ sahnesi olmamalÄ±!”, “Norveç'te yabancÄ± birliklere ve üslere hayÄ±r!”, “NATO’nun Norveç’teki savaÅŸ tatbikatÄ±nÄ± durdur!”, “NATO’ya hayÄ±r, savaÅŸa hayÄ±r!”gibi pankartlar taÅŸÄ±ndÄ±, sloganlar atÄ±ldÄ±.

Spikersuppa alanÄ±nda yapÄ±lan konuÅŸmada, NOTO savaÅŸ tatbikatÄ±nÄ±n Berlin duvarÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ±ndan sonra NATO’nun en büyük askeri tatbikatÄ± olduÄŸu söylendi. KonuÅŸmalarda, Norveç’in askeri ve dÄ±ÅŸ politikasÄ± eleÅŸtirildi ve Mecliste görüÅŸülmesi bile beklenmeden, bir mesajla uçaklarÄ±n savaÅŸa gönderdiÄŸi belirtildi. TatbikatÄ±n gerginliÄŸi artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtilerek komÅŸu ülke olan Rusya ile dostluk iliÅŸkileri geliÅŸtirilmesi istendi. Devamla, Norveç’in nükleer silahlara karÅŸÄ± çÄ±kmasÄ± istendi ve NATO’nun savaÅŸ tatbikatÄ±na karÅŸÄ± “savaÅŸ tatbikatÄ± deÄŸil, barÄ±ÅŸ tatbikatÄ± yapÄ±lmalÄ±dÄ±r” denildi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 13:02

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