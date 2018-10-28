2 askerin donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine HÃ¼rriyet YazarÄ± Ahmet Hakan tepki gÃ¶sterdi: 2018 yÄ±lÄ±nda donarak ÅŸehit olmak da nedir Allah aÅŸkÄ±na?

Dersim’de 2 askerin donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesini Hürriyet yazarÄ± Ahmet Hakan köÅŸesine taÅŸÄ±dÄ±. Ahmet Hakan, “2018 yÄ±lÄ±nda donarak ÅŸehit olmak da nedir Allah aÅŸkÄ±na? Üstelik ekim ayÄ±nda” diyerek tepki gösterdi.

Ahmet Hakan’Ä±n bugün yayÄ±mlanan köÅŸesinden ilgili bölüm ÅŸöyle:

“BÄ°R: 2018 yÄ±lÄ±nda donarak ÅŸehit olmak da nedir Allah aÅŸkÄ±na? Üstelik ekim ayÄ±nda! Åžehadet tabii ki kutlu bir mertebedir, amenna! Ama ÅŸehadetin kutlu bir mertebe olmasÄ±, askerlerimizin hayatÄ±nÄ±n bu denli ucuz olduÄŸu anlamÄ±na gelmez, gelemez, gelmemeli... AçÄ±lan soruÅŸturmalar kimsenin gözünün yaÅŸÄ±na bakÄ±lmadan etkili bir ÅŸekilde yapÄ±lmalÄ±dÄ±r! Bu iÅŸin sorumlularÄ± hesap vermelidir! Hiç lamÄ± cimi yok!

Ä°KÄ°: Ä°ki askerimizin donarak ÅŸehit olduÄŸu bir ortamda... Kimsenin kÄ±lÄ± kÄ±pÄ±rdamÄ±yorsa, kimse istifa etmiyorsa, kimse bu iÅŸin peÅŸine düÅŸmüyorsa, bu olay ülkenin en önemli meselesi haline gelemiyorsa, “bundan sonra hiçbir ÅŸey eskisi gibi olmayacak” denmiyorsa, “çocuÄŸum üstü açÄ±k uyumasÄ±n” diye çÄ±rpÄ±nan analar akÄ±llara gelmiyorsa... VicdanÄ±mÄ±z donarak ölmüÅŸtür de haberimiz yoktur!

ÜÇ: Ä°ki kahraman uzman çavuÅŸumuz, kadro sorunlarÄ± çözülmeden ÅŸehit oldu... MHP’li Ä°zzet Ulvi Yönter, aylardÄ±r bu sorunu bulduÄŸu her platformda dile getirdi, getiriyor. Ancak bir türlü çözüm yok. Donarak ÅŸehit düÅŸen bu iki kahramanÄ±n hatÄ±rÄ±na uzman çavuÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kadro sorunu çözülsün bari! AcÄ±yÄ± hafifletmez ama ah’layÄ±p vah’lamak dÄ±ÅŸÄ±nda bir iÅŸ yapÄ±lmÄ±ÅŸ olur.” (HABER MERKEZÄ°)

Dersim'de donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren askerlerle ilgili soruÅŸturma

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