Ã‡akÄ±rÃ¶zer: HalkÄ±n haber alma hakkÄ± gasbedilemez

CHP'li Utku Ã‡akÄ±rÃ¶zer, TarÄ±m BakanÄ± Bekir Pakdemirliâ€™nin Fox Tv muhabirini basÄ±n toplantÄ±sÄ±ndan Ã§Ä±karmasÄ±nÄ± Meclis gÃ¼ndemine taÅŸÄ±dÄ±.

TarÄ±m BakanÄ± Bekir Pakdemirli’nin Fox Tv muhabirini basÄ±n toplantÄ±sÄ±ndan çÄ±karmasÄ± ve gazetecilerin akreditasyonunu iptal etme tehdidinin ardÄ±ndan CHP’li ÇakÄ±rözer gazetecilerin görevini yapmasÄ±nÄ± engelleyen baskÄ±, soruÅŸturma, dava ve tutukluluklarÄ± Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay’Ä±n yanÄ±tlamasÄ± istemiyle yazÄ±lÄ± soru önergesi veren CHP EskiÅŸehir Milletvekili Utku ÇakÄ±rözer, Bakan Pakdemirli’nin Fox Tv ekibini basÄ±n toplantÄ±sÄ±ndan çÄ±karmasÄ±nÄ± Meclis gündemine taÅŸÄ±yarak, gazetecilere yönelik akreditasyon ve sansür uygulamasÄ±nÄ±n sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Türkiye’de ifade özgürlüÄŸü ve basÄ±n özgürlüÄŸüne yönelik ihlallerin giderek arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken ÇakÄ±rözer, “BasÄ±n özgürlüÄŸü halkÄ±n bilgi alma ve doÄŸru bilgi edinme hakkÄ±dÄ±r. Hükümet yetkililerinin gazetecilere yönelik kÄ±sÄ±tlama ve sÄ±nÄ±rlamalarÄ± halkÄ±n haber alma hakkÄ±nÄ± engelleyen, gasbeden sonuçlar doÄŸuruyor. BasÄ±na yönelik bu baskÄ± ve sansür uygulamalarÄ± Türkiye’nin itibarÄ±nÄ± daha da zedeleyecektir” dedi.

ÇakÄ±rözer, “Gazeteciler yaptÄ±klarÄ± haberler nedeniyle soruÅŸturma ve tutuklulukla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n son üç ayÄ±nda yaptÄ±klarÄ± haberler nedeniyle 304 gazeteci tazminata mahkum edildi. Gazeteciler hakkÄ±nda yüzlerce soruÅŸturma ve dava var. Gazeteciler aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet, müebbet ve aÄŸÄ±r hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±lanÄ±yor. 144 gazeteci cezaevinde. Cezaevinde olmayan gazetecilere ise akreditasyon adÄ± altÄ±nda sansür uygulanmakta. HalkÄ±n haber alma hakkÄ± için mesleklerini yapan gazetecilere yönelik sansür ve baskÄ±lar kabul edilemez” dedi. 16 yÄ±llÄ±k AKP iktidarÄ± ile birlikte Türkiye’de kapatÄ±lan gazete, ajans, radyo ve televizyon sayÄ±larÄ±nÄ± da soran ÇakÄ±rözer, “Söz konusu tarihler arasÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lanlarÄ±n kaçÄ± gazetecidir? SoruÅŸturmalarÄ±n kaçÄ± için tutuklama, kaçÄ± için tazminat cezasÄ± verilmiÅŸtir? Gazeteciler hakkÄ±nda alÄ±nan yargÄ± kararlarÄ± ve açÄ±lan soruÅŸturmalarda basÄ±n özgürlüÄŸü ilkeleri dikkate alÄ±nmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? Gazetecilerin üzerlerinde sÄ±nÄ±rlama ve müdahale hissetmeden mesleklerini yapabilecekleri bir ortamÄ±n saÄŸlanmasÄ± konusunda çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±z var mÄ±dÄ±r?” diye sordu. (ANKARA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 12:51

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