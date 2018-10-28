Adana'da bir kadÄ±n AVM terasÄ±ndan atlayarak yaÅŸamÄ±na son verdi

Seyhanâ€™da Selver Demirel adlÄ± kadÄ±n bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinden atlayarak yaÅŸamÄ±na son verdi.Â

Adana’nÄ±n Seyhan ilçesinde bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin terasÄ±na çÄ±kan Selver Demirel adlÄ± kadÄ±n aÅŸaÄŸÄ± atladÄ±. Beton zemine çakÄ±lan Demirel, olay yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. YurttaÅŸlarÄ±n haber vermesiyle olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri geldi. SaÄŸlÄ±k ekipleri Demirel'in yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirledi.



Demirel'in cenazesi, otopsi iÅŸlemi için Adana Adli TÄ±p Kurumu (ATK) morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 12:42

www.evrensel.net